The Mandalorian: cuarta temporada podría retrasarse por la huelga de guionistas

Tras una larga espera, este año finalmente vimos a Din Djarin y (Din) Grogu regresar a la pantalla chica con la tercera temporada de The Mandalorian - 90%, la cual los fanáticos disfrutaron al máximo. A lo largo de los ocho episodios, que se transmitieron cada miércoles por la noche durante los meses de marzo y abril, vimos a Mando y a Grogu crear lazos con Bo-Katan Kryze, personaje que fue pieza clave en la trama, y posteriormente vimos al trío unir fuerzas con otros mandalorianos para retomar Mandalore. Sin duda se trató de una emocionante temporada cuyo final dejó a los fanáticos pidiendo más. Desafortunadamente, parece que la cuarta temporada sufrirá un retraso debido a la huelga de guionistas en curso.

El paro laboral de los escritores de Estados Unidos ya ha retrasado la producción de numerosas series de televisión, y parece que The Mandalorian no será la excepción. De acuerdo con un informe reciente de Deadline, la exitosa serie de Star Wars para Disney+ probablemente tendrá que posponer el inicio de la producción de la cuarta temporada debido a la intensa huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), la cual dio inicio el 2 de mayo.

Si bien la huelga podría retrasar el rodaje, Jon Favreau, creador del show, confirmó a principios de año que todos los guiones de la cuarta temporada ya habían sido escritos en su totalidad (via Deadline). Por otro lado, aunque el guión de la siguiente temporada está escrito, parece que Favreau tenía aún no tienen una dirección clara para Din y Grogu. La historia de Mando y su querido hijo sensible a la Fuerza es tan solo una pequeña parte de un vasto universo en la galaxia muy lejana, que con el tiempo veremos colisionar con otras grandes narrativas. Hablando con Total Film (via Games Radar) a finales de febrero, Favreau comentó lo siguiente acerca del futuro del programa:

Y aunque tendremos una resolución con el tiempo con estos personajes, creo que estos personajes encajan en el alcance y la escala más amplios, pero no es que haya un final que estemos construyendo para eso que tengo en mente. Todo lo contrario, me encanta que estas historias sigan y sigan.

La tercera temporada de The Mandalorian llegó a Disney+ el 1 de marzo de este año y trajo de regreso a Pedro Pascal como el icónico cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin, junto a Katee Sackhoff como la legendaria Lady Bo-Katan Kryze, Carl Weathers como Alto Magistrado Greef Karga y Giancarlo Esposito como el vil líder imperial Moff Gideon. Aunque la temporada tuvo sus altos y bajos, el final logró emocionar a los fanáticos y dejarlos con una sonrisa de satisfacción.

Además de The Mandalorian, otra importante producción de Star Wars que se ha visto detenida por la huelga es Andor - 90%. Tony Gilroy, el showrunner de la serie, confirmó la semana pasada que la segunda temporada de este aclamado programa de Star Wars protagonizado por Diego Luna había suspendido su producción. En un principio, Gilroy fue acusado de vilar la huelga por continuar su trabajo como productor en Andor, e incluso se especuló que la serie continuaría sin problema el rodaje de su segunda temporada. Por dichas acusaciones, el showrunner, también conocido dentro de la franquicia por ser el guionista de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%, tuvo que salir a defenderse. Gilroy aseguró que nunca violó la huelga de guionistas, ya que ordenó suspender todo el trabajo relacionado con la nueva temporada de Andor, ya fuese de escritura o de producción. Gilroy declaró lo siguiente para The Hollywood Reporter (via The Wrap):

Descontinúe todo el trabajo de escritura y todo lo relacionado con la escritura en 'Andor' antes de la medianoche del 1 de mayo. Después de recibir información sobre la reunión de showrunners del sábado, le informé a Chris Keyser en la WGA el domingo por la mañana que también suspendería todas las funciones de producción que no sean escritura.

