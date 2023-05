Warner Bros. Discovery pidió a su talento abstenerse de participar en su próximo Upfront debido a la huelga de guionistas

Aunque no escuchemos detalles a diario, la huelga de escritores sigue en marcha y no parece que el problema vaya a resolverse pronto. La alianza de productores no está muy abierta a la discusión, y de momento parece segura de que las cosas se calmarán pronto; sin embargo, con los contratos de directores y actores a punto de finalizar, una nueva ola de obstáculos podría afectar las producciones en Hollywood. Además de todo, las grandes compañías ya preparan sus Upfronts para los inversionistas y tienen qué pensar cómo desviar la atención de lo que está sucediendo. Es por eso que Warner Bros. Discovery, que este año tiene estrenos importantes como The Flash y Blue Beetle, pidió a su talento que no se presentara en vivo en esta ocasión, evitando así un conflicto de intereses que puede volverse muy público y contraproducente.

Los espectadores siempre tienen la última palabra sobre el éxito o el fracaso en taquilla de una película, pero detrás de eso existe todo un proceso para llegar al punto perfecto para para un estreno. Luego de que las productoras invierten millones en algún proyecto, deben hacer valer ese dinero con publicidad y promociones de distinto tipo y a través de todas las plataformas posibles. Además, deben mostrar a posibles inversionistas lo que pueden hacer con su dinero, y de ahí nacieron los Upfronts, eventos donde se hacen diversos anuncios que marcan el panorama actual de estas empresas y sus planes a futuro.

Los Upfronts, que literalmente significan "adelantos", se formaron para que las productoras puedan promocionar sus estrenos del año, pero también esos planes que crearán expectativa entre los críticos, el público y, en el contexto actual, hasta entre las celebridades de internet dedicados a estos temas. En los últimos años, estos eventos son todavía más importantes por el crecimiento de las franquicias, las sagas millonarias y los universos cinematográficos que ya están cruzando al formato televisivo.

Para Warner Bros., este Upfront es todavía más importante porque se dará en un panorama muy complicado para la compañía. El año pasado, y luego de comenzar la transición con Discovery, los ejecutivos tomaron decisiones que hicieron que gran parte del talento y los inversionistas perdieran confianza en sus proyectos. Las cosas mejoraron un poco cuando el ciclo de despidos por fin acabó y cuando se anunció que James Gunn y Peter Safran tenían planes para más de una década de un DCU renovado y prometedor.

Por supuesto, el problema ahora es que la huelga de escritores no se puede ignorar, aunque algunos ejecutivos como el propio David Zaslav traten de minimizarla cada que pueden. Se esperan varios piquetes de la huelga en estos eventos que se llevarán a cabo del 15 al 18 de mayo y la compañía tuvo que tomar una decisión para no verse tan mal públicamente. Muchos actores y directores apoyan al gremio de escritores porque saben que sin ellos las películas y las series simplemente no podrían sobrevivir, así que no es raro ver a ciertas celebridades entre sus filas. Por otro lado, aunque muchos no forman parte activa del proceso, prefieren evitar los encuentros con los huelguistas para respetar su movimiento.

Dicho esto, Variety confirma que los altos mandos de Warner Bros. Discovery mandaron un comunicado interno pidiendo a su talento que no se presentara al evento en vivo. La idea es que con esta postura se muestre algo de respeto a los creativos, pero la compañía mantendrá sus planes de mostrar sus proyectos para el futuro. Los únicos que estarán presentes serán David Zaslav, CEO de la compañía, y Casey Bloys, presidente de HBO. Al parecer, la decisión también se tomó porque buena parte de su talento ya había informado que no asistiría de todos modos por la huelga.

Esta podría ser la tendencia en esta ocasión, pues también se esperan los Upfronts de NBCUniversal, Netflix y Disney, quienes en los últimos días han sido expuestos en los medios por el maltrato, la explotación y los pésimos contratos que ofrecen a los creativos. Las compañías no hablarán públicamente al respecto, pues cualquier cosa que mencionen será analizada por el gremio de guionistas, quienes quieren mejores regalías y residuales, mejores pagos, mayor orden para las salas de escritores, y un control claro de los programas de Inteligencia Artificial que amenazan su labor.

