La Sirenita: critican la supuesta poligamia del Rey Tritón por tener hijas de distintas etnias

El live-action de La sirenita - % está cada vez más cerca de su estreno en cines y los fans del clásico animado están repletos de curiosidad. La película ya tuvo su premiere para los medios de comunicación en Los Ángeles, haciendo posibles las primeras reseñas, la gran mayoría bastante positivas. Sin embargo, a la par de los comentarios entusiastas también se encuentran las polémicas, en una de ellas se ubica el Rey Tritón y las hermanas de Ariel, con muchos usuarios de las redes sociales acusando al monarca de los mares de poligamia.

Los pósters de la nueva película, así como los recientes avances, nos permitieron ver a las hermanas de Ariel, princesas del mundo submarino. Mientras que en la película animada todas chicas de piel blanca con diferentes colores de cabello, para el live-action se tomó la decisión de contratar a actrices con diferentes ascendencias: tenemos estrellas afrodescendientes, una asiática-americana, británica-india, y más. El reparto diverso de las hermanas ha llamado la atención del público, con algunos celebrando la inclusión y otros haciendo un llamamiento respecto a los supuestos comportamientos poliamorosos de Tritón, interpretado por Javier Bardem.

En la película animada las hermanas de Ariel se llaman Attina, Alana, Adella, Aquata, Arista y Andrina, y cada una representa los mares de todo el mundo. Para el live-action de 2023, Disney compartió los nuevos nombres y descripciones de cada hermana: Mala, Karina, Indira, Perla, Tamik y Caspia, cada una con una personalidad muy diferente, compartiendo la bondad y la fuerza interior como rasgos comunes. En la película original no se dan explicaciones sobre la madre de las princesas (aunque en proyectos posteriores sí que se presenta a la madre de Ariel, una reina idéntica a su hija menor). No se tiene conocimiento sobre si en la cinta live-action se ofrecerán pormenores sobre la madre (o madres) de cada una de las princesas.

La Sirenita es protagonizada por Halle Bailey, quien a través de clips y avances nos demuestra su melodiosa voz y su sobrada capacidad para interpretar las canciones más famosas de la película. The Walt Disney Company ha triunfado con muchos de sus proyectos en acción real y The Little Mermaid podría no ser la excepción. Tras una larga espera ocasionada en parte por la crisis de salud del COVID-19, finalmente llegará a las salas de cine el 26 de mayo.

A continuación te presentamos una serie de tuits que abordan el tema sobre las diferencias entre las hijas de Tritón y la supuesta poligamia del rey.

O la poligamia es permitida en el Reino Marino o la corona del Rey Tritón en realidad son los cuernos más lujosos de los Siete Mares. https://t.co/8hgEu0VeDf — Dogmeat (@LoboRobot) April 24, 2023

Las hijas del Rey Tritón.

Disney está a favor de la poligamia.

Menudo pixabrava https://t.co/v3yDHdr4Vv — MelKor (@drthvyrus) April 25, 2023

Serán todas de la misma madre? O el rey tritón promueve la poligamia en pro de la diversidad? 🤡🤡🤡 https://t.co/14YpxeggKc — Piñonate Reloaded (@Ersanjuanero) April 25, 2023

De la inclusión a la poligamia del rey Tritón. #LaSirenita pic.twitter.com/RD7LWmCaj3 — Francisco Félix Durán (@fcofelixd) April 25, 2023

Espera, espera, espera, espera, entonces, en lugar de que Ariel tenga hermanas de la misma madre, ¿Triton lo hizo con diferentes etnias de sirenas? ¿Nadie vio lo mal que esto podría verse?

Wait wait wait wait so instead of Ariel having sisters form the same mum, Triton’s being playing gotta catch them all with different ethnicities of mermaids?



Did no one see how bad this could look? https://t.co/82Ppf3TYdK — Ohtovia (@0htovia) April 25, 2023

¿Por qué todas tienen colores de piel diferentes, a pesar de que tienen los mismos padres, y por qué Ariel se ve como un vagabundo en comparación con sus hermanas? ¿Y parece una foto de los años 2000 y 90?

Why are they all different skin colors, even though they have the same parents, and why Ariel looks like a bum compared to her sisters?



And it looks like a picture from the 00s and 90s? — 🔞Anonhidedude🔞🪬🪙🤌 (@iwatolive9116) April 29, 2023

Acabo de ver una imagen de Ariel y sus hermanas de la versión de acción real de La Sirenita, y cada una de ellas tiene una raza diferente. Así que supongo que Triton es un hombre de las mujeres. Esa pensión alimenticia debe haberle costado...*se pone las gafas de sol* …muchas almejas.

Just saw an image of Ariel and her sisters from the live-action version of the Little Mermaid, and every one of them has is of a different race. So I guess Triton is king of a man-ho.



That child support must have cost him…



*puts on sunglasses*



…a lot of clams. pic.twitter.com/gpvChM7EEH — Space Pope Kenny II (@kennyofthegulch) April 28, 2023

El rey Tritón estaba lanzando y llevando ese tridente en toda por todo el Atlántico.

King Triton was slinging and slanging that trident all across Atlantica pic.twitter.com/x1zh7rGg4U — ♉️ alien superstar 👽😈 (@RobynDMarley_) April 24, 2023

Feliz por toda la diversidad, pero todo lo que puedo pensar es maldita sea, el Rey Tritón realmente coleccionaba hijas de todo el mundo como si fueran imanes de nevera.

Happy for all the diversity but all I can think is damn, King Triton really collected daughters from all around the world like they’re refrigerator magnets https://t.co/tQJ7K5JQqA — Kim Chi (@KimChi_Chic) April 24, 2023

