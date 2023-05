Elle Fanning asegura que perdió una franquicia por no tener suficientes seguidores en Instagram

Cada año en Hollywood vemos nuevos rostros y talentos que intentan hacerse de un espacio dentro de una de las industrias más competitivas del mundo. La forma en al que estos artistas se hacen públicos siempre da mucho de qué hablar, pues en algunos casos realmente parecen demostrar que el esfuerzo o la suerte son la clave, pero en otras ocasiones es claro que las influencias familiares son más relevantes. Además de todo, las redes sociales han cambiado por completo la forma en la que descubrimos nuevos artistas y para los que ya están establecidos eso también puede hacer la diferencia. Como ejemplo de ello, Elle Fanning explicó que una vez perdió un rol muy importante sólo por no tener la cantidad correcta de seguidores en Instagram.

Desde hace ya varios años, y con la alza en las ofertas de propuestas de TikTok y Youtube, hemos visto cómo los llamados influencers tienen cada vez más espacio en los círculos de Hollywood, especialmente frente a la cámara. Esto no siempre resulta bien, como ya se vio con Addison Rae en Él es así - 35%, o genera muchas dudas entre los espectadores, como sucedió ante la confirmación de que Kim Kardashian protagonizará la nueva temporada de American Horror Story: Double Feature - 100%. El asunto es que, ahora más que nunca, las productoras necesitan generar millones sin gastar tanto en publicidad, así que si estos nombres ya cuentan con muchos seguidores, es fácil pensar que es promoción relativamente gratis que además se aprovecha del ciego fanatismo de millones.

Esto comienza a afectar cada vez más el proceso mismo para reclutar actores para una producción, pues en muchas ocasiones se analiza primero cuántos seguidores tienen y cuál es su impacto a través de las redes sociales, y no si su audición fue buena o no. Hace años, Sophie Turner lo explicó muy bien cuando reveló que ella había recibido un papel muy importante para una franquicia, presuntamente X-Men: Apocalipsis - 48% aunque nunca lo confirmó, sólo porque ella tenía más seguidores que su competencia que, según dice, luego descubrió había hecho una mejor prueba de cámara.

Ahora es Elle Fanning quien habla al respecto, y su caso es todavía más extraño y, en muchos sentidos, hasta preocupante. Por muchos años, esta actriz tuvo que salir de la sombra de su hermana Dakota Fanning, pero lo logró al demostrar que tenía mucho talento y decisión para trabajar con directores de renombre en cintas como El Demonio Neón - 57%, Un Día Lluvioso en Nueva York - 80%, The Roads Not Taken, El Seductor - 78%, Mujeres del siglo XX - 88%, Vivir de Noche - 35% y, por supuesto, Súper 8 - 82% que le permitió encontrar su propia fama y camino dentro de la industria. Fanning lleva ya varios años protagonizando con éxito la serie de The Great - 87% y no es extraña a las franquicias, pues también trabajó junto a Angelina Jolie en Maléfica - 50% y Maléfica: Dueña del Mal - 40%, pero a pesar de eso no ha llegado a un punto más elevado de fama.

Usualmente, este tipo de reconocimiento se da luego de participar en franquicias, y desde hace tiempo las de superhéroes son las más populares. Gal Gadot, Scarlett Johansson y Elizabeth Olsen son sólo algunos ejemplos de cómo puede cambiar una carrera al quedarse con un rol así, lo que a su vez demuestra por qué siempre son papeles tan disputados. Elle Fanning no tiene un interés particular por formar parte de alguno de estos universos cinematográficos, pero siempre está abierta a la posibilidad si el guion es bueno y le da la oportunidad de interpretar a alguien interesante, y es por eso que sus fans no se explican cómo es que no se le ha ofrecido algo así.

Durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused (vía ComicBook.com), Fanning reveló que hace tiempo hizo una audición para una franquicia muy importante, aunque no mencionó cuál, y que las cosas no habían salido nada bien por una razón más bien superficial:

Una vez sí hice una prueba para… no voy a decir qué era, pero una vez no obtuve un papel grande por algo... puede que no haya sido solo por esta razón, pero ésa fue la razón que escuché, fue porque no tenía suficientes seguidores en Instagram en ese momento. Así que eso fue un poco como... Firmemente no creo en no obtener un papel [por esa razón]. Era para algo más grande, una franquicia.

La actriz, que actualmente cuenta con más de 7 millones de seguidores, reconoce la importancia de estas franquicias, pero también lo terrible que sería si todo sale mal:

Tampoco sabes si van a funcionar algunas veces, lo que es aterrador. Nunca diría que no a esas cosas, pero tendría que tener una reunión y hablar profundamente para ver de qué se trata.

Es imposible saber para qué película hizo casting, pero si la razón para ignorarla fue que tenía pocos seguidores de Instagram, entonces es posible que esto sucediera hace ya algunos años. Lo más importante es que Elle Fanning no siente ningún tipo de presión por formar parte de estas sagas, y está contenta con lo que ha podido lograr en su tiempo en la industria, en la que también espera encontrar nuevas oportunidades con roles diferentes e importantes.

