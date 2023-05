Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio | Proyecciones en Estados Unidos fueron canceladas por bajas ventas en taquilla

Durante los últimos años, se ha perseguido un sueño en la industria cinematográfica: adaptar franquicias animadas. Muchas obras de los años 80 y 90 han tenido una oportunidad por establecer su universo cinematográfico en live action. Sin embargo, pese al intento por vender la nostalgia, las producciones fracasan en su ejecución (solo hay que recordar a Dragonball Evolución - 14%, Death Note - 40% o Cowboy Bebop - 67%, esta última en la televisión).

Pocas veces las productoras entienden el concepto original. Ignoran la base en la que se inspiran, para enfocarse en introducir sus propios valores. En el caso del anime, sucede así. Los elementos que distinguen a las obras japonesas quedan relegados en adaptaciones estadounidenses. El ejemplo más reciente es Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio - 5%.

No es la primera vez que usan la idea de Masami Kurumada para expandir su concepto en diferentes formatos. Saint Seiya, o también conocida como Los Caballeros del Zodiaco, ha llevado sus sagas a películas (Los Caballeros del Zodiaco: La Leyenda del Santuario), explorado el formato 3D (Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco - 10%) e incluso se pueden encontrar los famosos OVAS, tan conocidos en el mundo del anime.

Por consiguiente, no faltaba mucho para que la obra japonesa se pusiera en las manos de productoras cinematográficas. ¿Cuál fue el resultado? Un fracaso. Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El Inicio ha sido sepultada por críticas negativas. La nueva película no tuvo reparo en cambiar el concepto original, motivo por el que la crítica especializada ha expresado su inconformidad en sus notas, tal como lo hace Pablo López, de SDP Noticias:

Para comprobarlo, solo basta con visitar sitios especializados y constatar el puntaje final del filme. Para IMDb, la valoración final está en 4.6/10, un resultado reprobatorio y raro de ver en una producción tan costosa, pues, a veces, la cinematografía, el montaje y los efectos especiales, ayudan a que se salven algunas películas que pecan de un pobre argumento. Pero, en este caso, no fue así.

De la misma forma, tanto Rotten Tomatoes como Metacritic, posicionan a la película con un valor del 33% y 1.8, respectivamente. Por lo que la cinta no se exenta en ningún espacio de obtener balances negativos. Motivo por el cual, algunas distribuidoras y complejos cinematográficos plantearon cancelar sus proyecciones.

La semana pasada, en Estados Unidos, se reportó que esto último era una opción real. La baja afluencia de personas en las proyecciones y la casi nula venta en taquilla (recaudando solo US $730.813 a nivel doméstico, según Box Office Mojo), los obligó a prescindir del largometraje de Tomasz Baginski, director de la adaptación, de su cartelera.

Respecto a esto, Sony Pictures, la distribuidora, no hizo ningún comunicado. Pero, a través de Twitter, los usuarios dejaron entrever la verdadera situación en la que se encontraba la película. Compartiendo su experiencia en complejos cinematográficos vacíos y cada vez más reducidos, era más difícil encontrar alguna función disponible, e incluso, de llegarlo a hacer, las funciones eran canceladas, tal como reportó Mike Toole, editor general de Anime News Network. De acuerdo a sus palabras en Twitter, el propio gerente del teatro AMC, le comentó que la decisión de cancelar la mayoría de las proyecciones venía directamente de la distribuidora.

Per the floor manager, Sony Pictures has canceled most of the Knights of the Zodiac screenings because of drastically underperforming presales



which, lmao, i am not surprised



but it would've been nice if someone had told me at any point before about 3:30pm