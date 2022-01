Daredevil vuelve a ser un éxito en Netflix tras cameo de Charlie Cox en Spider-Man: Sin Camino a Casa

De entre las series de superhéroes que produjo Marvel TV antes de desaparecer, la más destacada sin duda es Daredevil - 93%, una producción original de Netflix que ofreció a los fanáticos de los cómics una adaptación seria y violenta del personaje, mucho mejor que la de la película protagonizada por Ben Affleck. Para sorpresa de todos, a más de tres años de haber sido cancelada, Daredevil ha vuelto a ubicarse entre lo más visto del streaming, y la razón es que Charlie Cox y Vincent D'Onofrio regresaron a sus papeles de Matt Murdock y Kingpin respectivamente.

Tras la cancelación de la serie en 2018, se creyó que Marvel Studios planeaba retomar a los personajes que habían sido adaptados por Netflix, pues además de Daredevil hicieron series de Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. El que tendríamos a Cox de nuevo en el papel de Daredevil fue un rumor por mucho tiempo, y se confirmó cuando en diciembre del año pasado llegó a los cines Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, cinta en la que Cox tiene una breve participación como abogado de Peter Parker.

Otro rumor que fue confirmado en diciembre fue el regreso de Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin, el villano de la serie de Netflix. Su aparición en el último episodio de Hawkeye - 87% emocionó a muchos, y el haber vuelto a ver a Matt Murdock y Kingpin hizo que muchos quisiera revisitar la serie que introdujo a los dos actores a esos papeles. De acuerdo con Nielsen (vía Deadline), Daredevil volvió a estar en el top 10 de las series más vistas 3 años después de su cancelación, en el período del 20 al 26 de diciembre.

Daredevil estuvo en el lugar 8 del top 10, y fueron reproducidos 195 millones de minutos de los 39 episodios, mientras que Hawkeye, que era un nuevo show, estuvo en el puesto 3, con 938 millones de minutos reproducidos. Este es el top 10 y su información:

The Witcher - 100% (Netflix) – 16 episodios, 2.7 mil millones minutes of viewing

Emily en París - 90% (Netflix) – 20 eps., 938M min.

Hawkeye (Disney+) – 6 eps., 938M min.

The Wheel of Time - 57% (Amazon) – 8 eps., 638M min.

Perdidos en el espacio - 100% (Netflix) – 28 eps., 490M min.

The Great British Baking Show (Netflix) – 75 eps., 256M min.

Jurassic World: Campamento Cretácico - 87% (Netflix) – 37 eps., 211M min.

Daredevil (Netflix) – 39 eps., – 195M min.

Jim Gaffigan: Comedy Monster (Netflix) – 1 ep., 186M min.

La Casa de Papel - 80% (Netflix) – 46 eps., 183M min.

La cancelación de Daredevil fue un duro golpe para los fanáticos, pero ya que los rumores de que Charlie Cox regresaría al personaje fueron ciertos, tenemos buenas razones para creer que también serán ciertos los rumores de que Daredevil aparecerá en la serie de She-Hulk, en la serie de Echo y en una producción original dedicada a él solo. Del mismo modo podemos esperar el regreso de Kingpin, ya que muchos fans han descubierto que su “final” en el último capítulo de Hawkeye, es una referencia a un cómic donde Echo le dispara en la cara pero no lo mata.

