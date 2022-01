Scream: Rian Johnson iba a tener un cameo para fastidiar a los fans de Star Wars

Desde su lanzamiento en 2017, Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, dirigida por Rian Johnson, ha causado un gran revuelo, y sigue causando hasta la fecha. Por un lado están los que la odiaron, y por el otro tenemos a los que la aman y la defienden; es difícil encontrar los puntos medios, pero lo que sí es un hecho, es que el lado más tóxico del fandom suele ser identificado con los que odian Los Últimos Jedi, así lo pudimos comprobar en la más reciente entrega de Scream - 78%.

La cinta, dirigida por Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, es una secuela de Scream 4 - 58%, y ha sido bien recibida por la crítica y los fans de la saga. Además de por su calidad, Scream 5 llamó la atención por el chiste que se hizo sobre Los Últimos Jedi. De acuerdo con Variety, en una escena hay un personaje que menciona que “Stab 8” fue dirigida por el mismo director de Knives Out (Entre Navajas y Secretos - 100%), que es nada más y nada menos que Rian Johnson.

De acuerdo con los cineastas, querían tener a Johnson en Scream en un cameo, pero su agenda estuvo muy apretada y no pudo formar parte del proyecto. Esto fue lo que dijo Gillet (vía Variety):

Nos acercamos [a él] y queríamos hacer una rueda de prensa falsa de 'ET' / 'Extra' con él. Estaba haciendo 'Knives Out 2'. Así que tenía un pez más grande que freír que nuestra secuela de 'Scream'.

Como se puede notar, la referencia es muy clara, e incluso antes de que se revelara este cameo frustrado, ya quedaba claro por lo que dice uno de los personajes, palabras que podrían haber sido dichas por cualquiera de los fans tóxicos de Star Wars:

¡Alguien tiene que salvar la franquicia! ¿Viste la nueva película de Stab? … Fue una mierda porque nadie toma en serio a los verdaderos fanáticos, no realmente. Simplemente se ríen de nosotros, ¿y por qué? ¡¿Porque amamos algo, solo somos una jodida broma para ellos?! ¿Cómo puede ser tóxico el fandom cuando se trata de amor? ¡No entienden que estas películas son importantes para la gente!

Otra burla que habíamos visto de los fans de Star Wars que no disfrutan de Los Últimos Jedi, fue en la serie Harley Quinn, que hace unos años puso a un fan tóxico con una playera que dice "The Last Jedi no es canon". Star Wars: Los Últimos Jedi fue estrenada en diciembre de 2017 y su recaudación en taquilla estuvo lejos de ser tan grande como la de Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92%, pero fue bastante mayor que la de Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%, última entrega de la saga. Varias explicaciones se han querido dar al hecho de que tanta gente desprecie Los Últimos Jedi; en parte se debió a que el director Rian Johnson quiso proponer algo "novedoso" para la franquicia, mientras que los fanáticos esperaban algo más tradicional. Una explicación más reciente dice que los fans no soportan la crítica a la masculinidad tóxica.

Mientras Scream es un éxito de taquilla y recibe reseñas positivas, los fanáticos de Star Wars han tenido la oportunidad de olvidarse de Los Últimos Jedi y en general de la trilogía de secuelas, y enfocarse en disfrutar las producciones originales de Disney Plus como The Mandalorian - 91% y El libro de Boba Fett - 63%.

