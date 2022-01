Fans de Dune gastan 2.6 millones en copia del libro de Jodorowski creyendo que podrían convertirlo en serie

El estreno de Duna - 75% de Denis Villeneuve, cinta que apareció en salas de cine el año pasado, llegó para volver a impulsar la fiebre por la saga literaria de Frank Herbert que por tantos años ha maravillado a los seguidores de la ciencia ficción. Alejandro Jodorowsky quiso hacer su propia adaptación de la primera novela en los años setenta pero la inversión era tan grande y atrevida que finalmente perdió la oportunidad de ver su sueño hecho realidad. Ahora, un grupo cripto compuesto por fans del trabajo de Alejandro, compró una de las copias originales del libro Dune que el director hizo para plasmar su visión de la película, pero las cosas han salido bastante mal.

No te pierdas: Critican El Libro de Boba Fett por ser otra historia de white savior

De acuerdo con lo reportado por Xataka, el equipo Spice Dao recién adquirió Dune de Alejandro Jodorowsky por 2.6 millones de euros, una cifra completamente descomunal que tiene sentido debido a que sólo existen diez copias de la famosa publicación en todo el mundo. Los integrantes del grupo vieron en esta transacción la oportunidad de “liberar” los derechos del material y venderlos a alguna empresa dedicada al streaming con el objetivo de producir una serie animada. Spice Dao anunció la idea a través de sus redes sociales:

Te invitamos a leer: Los cambios más importantes de Dune, de Denis Villeneuve, a la novela de Frank Herbert

We won the auction for €2.66M. Now our mission is to:



1. Make the book public (to the extent permitted by law)



2. Produce an original animated limited series inspired by the book and sell it to a streaming service



3. Support derivative projects from the community pic.twitter.com/g4QnF6YZBp