Sia revela que estuvo a punto de quitarse la vida y fue a rehabilitación tras las críticas de Music

Ha pasado casi un año desde el lanzamiento de Music por Sia - 35% y muchos de sus fans todavía no pueden olvidar el fiasco que representó para la trayectoria de la cantante, ni ella misma. A través de una nueva entrevista con The New York Times, la compositora de 46 años reveló que el fracaso de su película, así como el odio que las personas esparcieron en redes sociales, la hicieron pensar en el suicidio y terminar en rehabilitación. Desde aquel inmenso tropiezo, Sia no ha anunciado nuevos proyectos musicales.

Music por Sia, estrenada en febrero del año pasado, cuenta la historia de Zu, una mujer de pasado trágico que está encontrando su camino en el mundo cuando recibe la noticia de que se convertirá en la única tutora de su media hermana llamada Music, una joven en el espectro del autismo. La película explora explora temas como el descubrimiento de la voz interior y las complicaciones y fortunas de encontrar e integrar una familia.

Pero aunque el argumento de Music por Sia suena encantador, la decisión de contratar a una actriz neurotípica para interpretar a un personaje con autismo fue el motivo que le valió la ira de las redes sociales. Muchos internautas en el espectro condenaron a la cantante por no contratar a una actriz con el trastorno, cumpliendo así con la representación necesaria para las personas que viven bajo esta condición. Sia intentó defender su postura en redes sociales pero sólo consiguió impulsar el odio. En Internet aparecieron campañas para desprestigiar la película y obtuvo pésimas reseñas y calificaciones entre los medios más importantes.

Ahora Sia revela que aquellos momentos fueron muy difíciles para ella: “Tenía tendencias suicidas y recaí y fui a rehabilitación.” La cantante mencionó que su amiga y comediante Kathy Griffin fue la persona que la ayudó a superar todo lo malo, asegurando que le salvó la vida y le ayudó a mejorar su imagen ante la prensa durante los meses recientes. Sia ha mantenido un perfil muy bajo desde el escándalo y poco a poco regresa a los medios para seguir trabajando.

Durante sus riñas con internautas en redes sociales que le reclamaron por no tener a una actriz con autismo en el reparto, Sia confesó que durante algún momento de la producción sí “traté de trabajar con una hermosa joven sin habla y con el espectro”, pero que todo el proceso de rodaje se tornó estresante e insufrible para ella, por lo que se retiró del papel. Maddie Ziegler, la chica que fue contratada para el rol de Music, ya había trabajado varias veces con Sia en el pasado, destacando en los videoclips de “Chandelier” y “Elastic Heart”, éxitos absolutos de la estrella musical.

Muchas de las críticas en contra de Music por Sia aseguran que las imágenes presentadas por la película le hacen mucho daño a la comunidad autista en el mundo real. Sostienen que es necesaria una buena representación de estas personas y para ello se deben fichar a aquellos que hayan vivido con el espectro. Aunque el debate continúa y parece no tener fin, lo cierto es que la película de Sia impulsó las conversaciones sobre lo que la industria del entretenimiento está haciendo para asegurar el trato justo de las minorías. La película de Sia se llevó una nominación a Mejor Comedia o Musical en los Globos de Oro del año pasado, sin embargo, perdió ante Borat: Subsequent Moviefilm - 88%. En los premios Razzie se llevó tres reconocimientos a Peor Director, Peor Actriz y Peor Actriz de Reparto.



