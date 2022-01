Scream se burla de los fans tóxicos de Star Wars

Scream - 78% llegó a salas de cine hace algunos días y rápidamente se convirtió en una de las películas más vistas del fin de semana. Aunque pocos tenían fe en ella, los hechos están demostrando que en realidad es una secuela hecha a conciencia y las críticas son más positivas de lo que se esperaba. Ahora, Den of Geek rescata una de sus bromas más inesperadas y reales: la burla hacia la parte más tóxica del fandom de Star Wars, alineación que tomó potencial con el estreno de la trilogía secuela. Spoilers a continuación.

En Scream de 2022 seguimos la historia de una mujer que vuelve a su ciudad natal para seguir la pista de un asesino serial que ha estado acabando con las vidas de algunos residentes. Esta cinta incluye numerosos guiños a la cultura pop y ofrece un nuevo giro a las ideas que se tienen sobre el homicida del cine slasher. Un par de personajes resultan ser los asesinos y también fans de “Stab”, una franquicia de películas que funciona como referencia directa a Star Wars. Durante un breve pero contundente discurso, uno de los homicidas habla sobre sus frustraciones con Stab 8 mientras apunta el arma a otro:

¡Alguien tiene que salvar la franquicia! ¿Viste la nueva película de Stab? … Fue una mierda porque nadie toma en serio a los verdaderos fanáticos, no realmente. Simplemente se ríen de nosotros, ¿y por qué? ¡¿Porque amamos algo, solo somos una jodida broma para ellos?! ¿Cómo puede ser tóxico el fandom cuando se trata de amor? ¡No entienden que estas películas son importantes para la gente!

El personaje habla sobre Stab 8, es decir, Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, la controvertida cinta de 2017 que se encargó de dividir al fandom como jamás lo había logrado. En redes sociales aparecieron incontables quejas hacia la película, muchas de ellas declarando que Rian Johnson había arruinado para siempre la saga de Star Wars y que Lucasfilm necesitaba rehacer la película y sacar a la otra del canon. De acuerdo con la parte más tóxica del fandom, Los Últimos Jedi “destruyó” todo lo bueno de la franquicia y los realizadores no tomaron en cuenta las voces de los fans.

Lo cierto es que Los Últimos Jedi le da un interesante giro a las historias de Star Wars que hemos visto durante toda la vida. Rian Johnson no le da al público lo que quiere, más bien desafía todas las convenciones y entrega al público un producto que se distingue del resto. Es una lástima que haya tomado algunas decisiones creativas poco convenientes y que algunas escenas no tengan sentido práctico, como si el director se hubiera olvidado de que estaba haciendo una trilogía, un trabajo en equipo, y no su propia versión de Star Wars. Las películas secuela fracasaron entre la crítica y los fans por sentirse inconexas, sólo como meros pretexto para que Disney pudiera deshacerse rápidamente de los viejos personajes, meter a los suyos y vender millones de juguetes.

Pero aunque la trilogía reciente fue un tropiezo gigantesco, Lucasfilm ha encontrado la luz gracias a las series de Star Wars en Disney Plus. The Mandalorian - 91% fue un éxito con sus dos primeras temporadas y en estos momentos se encuentra en emisión El libro de Boba Fett - 63%, otra que ya es lo más comentado cada miércoles con sus nuevos capítulos. ¿Su historia podrá ser tan memorable y emotiva como la de Din Djarrin?

