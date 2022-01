Adiós, Jack Sparrow: Taika Waititi es el temible Barbanegra en primer tráiler de Our Flag Means Death

Todo va viento en popa para la programación de HBO Max. El próximo show original que apostará por ganarse nuestras suscripciones es Our Flag Means Death, una serie de piratas que también busca recuperar el furor por los navegantes y las peleas en barcos, así como la caza de tesoros. En el primer tráiler, podemos ver el característico humor de Taika Waititi, quien sirve como productor e igualmente da vida al famoso Barbanegra.

Our Flag Mean Death está ligeramente inspirada en la vida real de Stede Bonnet, interpretado en el show por Rhys Darby, un aristócrata que decide abandonar su vida de lujo para convertirse en un pirata a mediados del siglo XVIII. Y aunque contiene muchos elementos de aventura de tal clase, el showrunner David Jenkins dice que funciona también como una comedia sobre el ámbito laboral.

En el avance vemos al mencionado Bonnet en su nave. En ella, le da un inspirador discurso a su tripulación sobre lo difícil de su tarea, ellos no se ven muy conmovidos por sus palabras. Él los invita a que cuando enfrenten un problema discutan juntos y se pregunta en el tráiler si es posible ser un pirata y un caballero al mismo tiempo, pues cada capitán “capitanea” a sus piratas de forma distinta.

¿Y dónde entra Barbanegra? Pues es hacia el final del adelanto que vemos, no totalmente a cuadro, a Waititi como el personaje. Todo apunta a que él será uno de los principales antagonistas del show, pues se nos muestra cómo tiene cierto desdén por lo elegante de Bonnet y califica a su tripulación de un grupo de imbéciles. Pese a esto, termina diciendo que toda la situación le parece fascinante.

Este es el más reciente trabajo como actor de Waititi, quien hace dos años ganó el Oscar a Mejor guion adaptado por su película Jojo Rabbit - 75%. Antes de eso, como seguro saben, dirigió Thor: Ragnarok - 92% y también tuvo un pequeño papel en ella como Korg, un monstruo de piedra sindicalista. Ahora se pondrá la icónica barba de uno de los piratas más famosos del imaginario colectivo para este título original de HBO Max.

Sobre la relación entre los actores de Barbanegra y Bonnet en Our Flag Means Death, esto dijo Jenkins:

Son como una pareja de viejos casados en cierta forma. Si una escena no está funcionado, Taika puede sacudir a Rhys, y viceversa, de la forma en la que sólo los amigos pueden. Y cuando funciona, saben cómo sacar lo mejor uno del otro. Hay una generosidad y dulzura entre ellos que no tendrías si no usaras a dos amigos.

Our Flag Means Death todavía no tiene fecha de estreno, pero el teaser revela que llegará en marzo. El proyecto es uno de varios que tiene Waititi en camino. El otro es Thor: Love and Thunder, filme de Marvel que se estrenará en julio, y hace poco se anunció que volvería a rodar escenas de su siguiente largometraje, la comedia de soccer Next Goal Wins, para reemplazar a Armie Hammer con Will Arnett. Por si eso fuera poco, a finales del año pasado estrenó también la serie Reservation Dogs - 100%, sobre un grupo de jóvenes indígenas en una reserva estadounidense, la cual produjo y ya fue renovada para una segunda temporada. Este último título lo encuentran en Star Plus.

