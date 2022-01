George Clooney dice que los cines ya no quieren estrenar sus películas

Desde hace un par de años, la industria del cine se ha ido transformando poco a poco gracias a diversos factores, tales como la llegada de las plataformas de streaming, la preferencia en masa hacia ciertos géneros y por supuesto, la terrible pandemia por Covid-19 que vino a debilitar drásticamente dicho sector de entretenimiento. Como resultado de todos estos elementos, ahora es común ver estrenos de grandes producciones en diversos sitios populares de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney Plus y HBO Max, situación que no tiene muy contentos a muchos, tanto miembros de los proyectos, como público en general.

También te puede interesar: The Tender Bar | Top de críticas, reseñas y calificaciones

Ahora que la industria se comienza a recuperar, pues la gente está regresando a los cines, son contados los largometrajes que tienen éxito en taquilla, y por este motivo, estas empresas encargadas de la proyección de películas, ya no lanzan cualquier propuesta, sino que eligen las que tengan más posibilidades de sobresalir y llenar las salas, con la intención de asegurar los ingresos. Esta situación ha provocado que ciertos filmes cuya temática no es popular sean rechazados por estas empresas, dejándolos sin oportunidad de brillar.

Es aquí donde entran los servicios de streaming a salvar el día, pues en éstos, los filmes que no tienen la oportunidad de un estreno en pantalla grande, tienen un espacio en pantalla chica, permitiendo al espectador gozar del contenido desde la comodidad de su hogar. Hay que tener en claro que no todas las producciones que tienen un lanzamiento en plataforma son víctimas del rechazo de la industria, ya que hay ocasiones en que incluso los debuts llegan a obtener mejores resultados en streaming que en cines.

No te pierdas: George Clooney no permite que su esposa vea Batman y Robin por esta razón

De cualquier manera, en una entrevista con Entertainment Weekly, la estrella de Hollywood George Clooney se quejó de que las cadenas de cines no le han dado a sus películas recientes un trato justo en cuanto a estrenos teatrales, todo esto mientras promocionaba su nueva película The Tender Bar - 53%. El aclamado actor habló extensamente sobre cómo cree que los cines ya no pueden garantizar un estreno cinematográfico. Además, Clooney elogió los servicios de transmisión por cambiar el juego y permitir una gama mucho más diversa de películas. La estrella expresó lo siguiente:





Quiero decir, siempre tienes que luchar. También estoy haciendo una película con Brad [Pitt] para Apple y es una de gran presupuesto. El secreto es que tienes que trabajar para garantizar que también haya un estreno en cines. No hay nada más emocionante que ver una comedia en una sala llena de gente o una película de miedo. Creo que parte de nuestro trabajo siempre es asegurarnos de proteger la integridad de tener películas en los cines... Pero, sinceramente, los cines no se saltaron a tomar muchas de las películas que he estado haciendo durante mucho tiempo. Dijeron: 'Sí, eso ya no es lo nuestro'. Así que los streamers realmente han abierto una puerta para mantener vivas ese tipo de historias.

Clooney definitivamente tiene un punto, ya que una de las películas más discutidas y vistas durante la víspera navideña fue No miren arriba - 74% de Netflix, la cual contó con un reparto de actores de primer nivel y ya se posiciona como la segunda película más vista en la historia de Netflix dentro de los 28 días posteriores al lanzamiento. Las quejas de Clooney sin duda son justificables, pero es seguro que por el momento el cine seguirá apoyándose en el streaming hasta que todas las crisis pasen.

Por si te lo perdiste: Actores que empezaron en la televisión y después ganaron el Óscar