Bradley Cooper jamás dudó en hacer su desnudo total en El Callejón de las Almas Perdidas

Cada que Guillermo del Toro estrena película se presta mucha atención a su trabajo, pues su visión del mundo, así como el extraño ambiente y criaturas que gusta desarrollar para sus historias, son elementos que lo distinguen de otros directores. Aunque no siempre acierta con los críticos y su público, no se puede negar que sus obras siempre aportan algo interesante al género. En esta ocasión, el estreno de El Callejón de las Almas Perdidas - 70% llegó en un mal momento durante la pandemia, aunque varios especialistas ya la consideran como uno de sus mejores trabajos en últimos años. La cinta es protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett y Rooney Mara en una nueva adaptación de la novela escrita por William Lindsay Gresham.

Nightmare Alley sigue la historia de Stan, quien huye luego de provocar un incendio y se refugia en un carnaval ambulante, donde aprende todos los secretos para engañar al público con sus supuestos poderes sobrenaturales. Después de que parece formar una vida relativamente tranquila, el hombre conoce a Lilith Ritter, una psicóloga que tiene un plan para el que requiere la ayuda de Stan. Se trata de un neo-noir con toques de thriller psicológico que promete servir como algo más que un mero remake de la película dirigida por Edmund Goulding, estrenada en 1947.

Aunque la reputación de Guillermo del Toro siempre ha sido muy buena, después de los reconocimientos que recibió por La Forma Del Agua - 92%, los actores luchaban más que nunca para trabajar con él. Por un tiempo se dijo que Leonardo DiCaprio sería el protagonista de este proyecto, pero finalmente no se llegó a un acuerdo económico y Bradley Cooper quedó en su lugar. Aunque Cate Blanchett es la que está llamando mucho la atención por su trabajo, los críticos también han hablado muy bien de Cooper, quien sigue su camino para establecerse como uno de los actores más interesantes de su generación y un director muy prometedor.

A pesar de ya contar con cierto estatus, Cooper todavía busca papeles que le ayuden a mejorar y sean un verdadero reto llevar a la pantalla grande. Es por eso que el intérprete estaba dispuesto a hacer lo necesario para protagonizar esta cinta de Guillermo del Toro, ya que desde que leyó el guion por primera vez notó todas las dificultades y complejidades que mostraba el personaje de Stan.

Uno de los momentos de los que más se habla es una escena de desnudo protagonizada por el propio Cooper y la actriz Toni Collette. Aunque por años el desnudo femenino ha sido mucho más común, el masculino comienza a tomar más forma y más intérpretes se atreven a hacerlo. Para el actor, el momento no fue una decisión complicada de tomar. En una reciente entrevista para el programa The Business con Kim Masters (vía The Hollywood Reporter), se le preguntó a Cooper sobre la escena en cuestión:

Recuerdo leer el guion y pensar: “[Stan] es un rebelde en escabeche en esa tina y es parte de la historia. Tienes que hacerlo."

Todavía puedo recordar ese día, estar desnudo frente al equipo durante seis horas, y fue el primer día de Toni Collette. Fue como: “Wow”. Fue bastante pesado.

Se trata de la primera vez que el actor hace una escena de desnudo, pero para él quedó claro desde el principio que no se trataba de un momento superficial:

[Nunca dudé] porque no había nada gratuito al respecto. Era para la historia.

El actor también aprovechó para explicar que el desnudo no sólo era físico, pues el personaje se va haciendo presente y vulnerable de muchas formas:

Porque el contenido de la película, lo que estábamos explorando, para hacerlo de una manera real exigió que estuviéramos emocionalmente desnudos y desnudos del alma.

A pesar de conocer los riesgos emocionales, Cooper se lanzó con todo su talento y compromiso y buena parte de esa labor requirió una confianza absoluta en Guillermo del Toro, a quien ahora considera un amigo íntimo con el que habla prácticamente todos los días.

El desnudo masculino siempre ha causado más controversia que el femenino, cuyo dilema tiene más que ver con lo gratuitos y sexuales que suelen ser, porque se percibe con mayor vulnerabilidad al hombre. Por otro lado, no es lo mismo un desnudo tradicional que uno donde se vea una erección, y ambas cosas pueden alterar significativamente la clasificación de una película. La buena noticia es que, aunque la escena de Bradley Cooper en Nightmare Alley sí llamó mucho la atención, nunca opacó su trabajo y presencia como protagonista, ni la verdadera importancia de la historia.

