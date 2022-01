Moon Knight: la serie presentará una batalla entre dioses

El año pasado, Disney+ encontró cómo satisfacer a los fans con las series que estrenó mes tras mes y que nos permitieron enfocarnos en personajes que ya conocíamos, pero que en las películas no podían desarrollarse tanto. WandaVision - 95%, Falcon y el Soldado del Invierno - 97%, Loki - 96%, What If...? - 84% y Hawkeye - 87% también sirvieron para hacer avanzar la franquicia y adelantarnos un poco más sobre los nuevos héroes y villanos que llegarán a ella. Sin embargo, esta temporada las cosas tomarán un giro interesante, pues las recientes entregas del servicio de streaming se enfocarán en nuevos protagonistas que expandirán todavía más el universo de Marvel. El mejor ejemplo es Moon Knight, que nos presentará una mitología totalmente desconocida hasta ahora.

Moon Knight tendrá como protagonista a Oscar Isaac, quien da vida a Marc Spector, un ex marine con Trastorno de Identidad Disociativo que obtiene poderes especiales de un dios egipcio. Se trata de uno de los personajes más oscuros de Marvel y uno que los fans pedían desde hace varios años. Algunos lo consideran el equivalente a Batman en esta marca, pero la verdad es que no necesita esa comparación para ser interesante. Spector es un protagonista muy complicado que, de inicio, usa sus otras identidades como recurso para cumplir con su labor de vigilante, siendo el millonario Steven Grant y el taxista Jake Lockley las más conocidas.

En la historia original, Spector va a una misión en Egipto que termina con una traición y él herido de muerte. Mientras agoniza, el dios Khonshu se hace presente y le dice que salvará su vida si acepta convertirse en su aliado en la Tierra. Es así como nace Moon Knight. Aunque en Thor: Love and Thunder y Eternals - 58% ya nos han dado explicación sobre algunos dioses y mitologías, Moon Knight buscará dar más detalles sobre una batalla entre dioses en la que se verá envuelto el protagonista. Incluso la sinopsis oficial hace referencia a esto, lo que ha llevado a muchos fans a hacer teorías sobre los personajes que Ethan Hawke y Gaspard Ulliel interpretarán en la serie.

El personaje de Hawke se mantiene en secreto, pero el de Ulliel se confirmó como Anton Mogart, un ladrón de arte que se enfrenta a Moon Knight en más de una ocasión. Considerando que este enemigo también se relaciona con reliquias místicas, es posible que él sea clave en la mencionada lucha entre dioses. Aquellos que ya han leído las historietas incluso apuntan que la trama aquí podría ser que Khonshu le da los poderes a Spector no sólo para eliminar el mal, sino para enfrentarse a otras representaciones de los dioses.

Según ComicBook.com, Moon Knight podría presentarnos a los dioses de una manera muy distinta que respete la mitología de donde provienen. Además de Khonshu, otra de las figuras más importantes que podrían aparecer es Anubis. El dios de la muerte, con cabeza de perro o chacal, se aparece ante aquellos que fallecen para llevarlos al tribunal que decidirá dónde pasarán el resto de su eternidad. En los cómics, Anubis busca destruir el legado de Khonshu para poder mantener control sobre la humanidad. Ahmad Azis es su representante en la Tierra y quien busca despertarlo en la actualidad.

Ra, dios del Sol, es otra de las deidades que podrían aparecer y algunos esperan que conecte con el personaje de Ethan Hawke. La mitología original nos indica que Ra es el dios de los dioses, algo así como el Zeus de esta cultura. En los cómics de Moon Knight, el villano Sun King, quien puede prender fuego con el poder de su mente, revela eventualmente que obtiene sus poderes de Ra. Él también tiene un trastorno psiquiátrico que lo convierte en un personaje muy complejo. Según se explica, él es bipolar y esto lo lleva a presentar estados de ánimo extremos que alteran el cómo maneja sus poderes. Temáticamente hablando, eso encaja muy bien con lo que Marvel quiere abordar en la serie, así que la apuesta más grande está aquí.

Todavía no tenemos una fecha de estreno confirmada para Moon Knight, pero todo indica que llegará más pronto de lo esperado y abrirá la temporada de series en Disney+. Los fans esperan que la adaptación le haga justicia a la historia y que se presente como uno de los protagonistas más oscuros de la franquicia, uno que merece su propio espacio para mostrar que no todo es blanco y negro en el mundo de los superhéroes.

