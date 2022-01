Tras el éxito de Scream 5, los fans exigen una sexta entrega

“Astuta, ingeniosa y sorprendentemente efectiva”, así fue como la crítica calificó a Scream: Grita Antes de Morir - 78% de Wes Craven en 1996. Para ese momento el subgénero del slasher ya estaba bastante explorado, e incluso, super explotado, y no parecía hacer falta tener otro asesino con cuchillo en mano y una misteriosa máscara en su rostro en la pantalla grande; sin embargo, la cinta logró acoplarse a la perfección de acuerdo a su época, así como a la juventud de entonces.

Sigue leyendo: Scream derrota a Spider-Man: No Way Home como la película más vista del fin de semana

Después vinieron otras tres secuelas, siendo Scream 2 - 81% la que incluso logró superar a la original, mientras las siguientes dos entregas no contaron con la misma suerte decayendo de manera notable, y que tampoco resulta sorprendente puesto que se ha vuelto bastante común entre las sagas de terror. A pesar de la historia original de Kevin Williamson logró adaptarse a cada época consiguiendo un contexto vigente, para la crítica fue un fracaso, pero los fans siempre se mostraron fieles.

Este año llegó una nueva oportunidad de retomar a una franquicia tan significativa y rentable contando con los rostros ya reconocidos de Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, así como la llegada de nuevo talento en donde destacó la actuación de Jenna Ortega. Scream - 78% ha obtenido críticas positivas, pero lo más importante es que los fans se han mostrado bastante entusiasmados con el resultado.

Ahora que la cinta dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett ha cumplido con su fin de semana de apertura, continuando con la colaboración de Kevin Williamson en el guión, ha llamado la atención la respuesta de la misma, pues luego de cuatro exitosas semanas en donde Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% fue la reina de la taquilla, Scream la superó con sus ingresos de este fin de semana obteniendo USD$30.9 millones alrededor del mundo hasta la noche del sábado.

Continúa con: Scream | Top de críticas, reseñas y calificaciones

Queda claro que es probable que las próximas semanas la película de Matt Reeves se recupere y es evidente que se mantendrá como una de las más taquilleras de todos los tiempos, pero aún así es de reconocer el logro de la película de terror. Su impacto ante la audiencia ha sido tan bueno durante sus primeros días en cartelera que, incluso, ya han comenzado a proponer una sexta entrega, algo que, sin duda, alegraría bastante al autor de Scream, quien hace poco confesó que le gustaría que se extendiera más y durara para siempre.

A continuación, puedes ver lo que se está comentando en redes sociales, incluyendo bromas con respecto al "screamiverse".

the scream 6 announcement is coming before the end of the month istg https://t.co/yJiNoGqgkD

Scream was absolutely fantastic.



A complete reinvention to the first one while giving nods to the ones since. I will now need Scream 6 and please don’t make me wait for another decade this time.