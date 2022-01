Rachel Zegler admite que la industria la trata mejor por ser una latina blanca

Sin duda, a lo largo de la historia del cine ha habido diferentes retratos bastante conflictivos sobre ciertas comunidades. En algún momento hubo cintas que encasillaron a la comunidad afroamericana como villanos o gente peligrosa, sin omitir el paso de aquella época en donde aún la esclavitud resultaba común. Por detestable que suene el hecho de que estos retratos sociales estén presentes en la pantalla grande, es importante tomar en cuenta el momento histórico en el que la cinta se desarrolló, y de algún modo nos ayuda a comprender cómo han cambiado las cosas con el paso de los años.

Hoy en día las parejas multirraciales pueden ser el pan de cada día en cualquier medio de entretenimiento, así como los protagonistas de distintas razas que comienzan a romper con ciertos clichés. Pero, por alguna razón, aún hay situaciones al respecto que generan una conversación negativa entre los espectadores. Para 1961, Amor sin Barreras - 94% pone sobre la mesa la historia de dos jóvenes de distintas razas que se enamoran y deben asumir el hecho de que esto generará fuertes conflictos entra bandas.

En aquel tiempo, aunque sí hubo parte del reparto que era latino, el papel protagónico de María lo tenía Natalie Wood , una actriz estadounidense. En ese momento en particular, era bastante común. Sin embargo, ahora que Steven Spielberg estrenó Amor sin barreras - 100%, a pesar de iniciar con el pie derecho en la temporada de premios, ha generado cierta conversación por el hecho de que Rachel Zegler, la nueva María, no es completamente latina y le han señalado por tener privilegios como “latina blanca” cuando otras actrices más representativas de la comunidad podrían haber tomado el mismo papel.

Con respecto a ello, la actriz que pronto encarnará a Blancanieves en un nuevo live-action, tocó el tema durante su participación en el podcast de Variety, Awards Circuit. Zegler dijo no comprender del todo por qué sigue habiendo gente tan cerrada que ve sus privilegios como algo malo, y aunque aceptó ser una latina blanca, ya que cuenta con raíces colombianas, dijo que para ella es una responsabilidad ser quien le abra las puertas a futuras actrices que busquen un lugar en Hollywood sin importar su origen étnico.

Soy una latina blanca. Tengo muchos privilegios, y si esa es la conversación que la gente quiere tener sobre mi privilegio en esta industria, estoy absolutamente dispuesta a formar parte de la conversación porque, si ahora está sobre mí abrirle las puertas a la gente que se le ha privado de derechos en esta industria, lo acepto. […] No tiene sentido encasillar a la gente y decir que no puedes o no eres lo suficiente [para] lo que se dicta o que genera cierto tipo de resentimiento.

La actriz se mostró dispuesta a enfrentar los comentarios en su contra, y aunque le parece bueno que se generen charlas con respecto a las protagonistas latinas en Hollywood, dijo que no aporta nada positivo el hecho de que se juzgue por ser o no ser lo suficientemente latina para el papel. Cabe mencionar que, para obtener el personaje, Rachel compitió frente a otras 30,000 aspirantes, y si Spielberg la eligió fue por su habilidad y rango actoral, no por su color de piel.

Hay que destacar también que, para ser su debut en la pantalla grande, Zegler lo ha hecho bastante bien, e incluso se ha reconocido su trabajo por parte de la crítica especializada, lo que ya le valió su primer Globo de Oro como Mejor Actriz de una Comedia o Musical y, sin duda, aún tiene mucho por aportar al cine. La cuestión es su color de piel, origen o privilegios seguirán siendo puntos por los que será criticada.