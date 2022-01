Keanu Reeves revela las dos celebridades a las que les pidió su autógrafo

Desde los 90 Keanu Reeves se convirtió en uno de los hombres de acción más significativos en la pantalla grande. A pesar de ya contar con una carrera cinematográfica, desde 1994 comenzó a destacar en el género gracias a Máxima Velocidad - 93%, cinta en la que compartió escena con Sandra Bullock, luego llegaría la franquicia que lo volvería una de las estrellas más aclamadas: Matrix - 87%. Después llegaron diferentes oportunidades en las que exploró diferentes géneros como con Constantine - 46%, que fue más hacia lo fantástico con toques de terror.

Aunque pareciera lo contrario, nunca dejó de trabajar; estuvo participando en dramas o cintas románticas de menor impacto, e incluso con personajes secundarios – como en El Demonio Neón - 57% –. Pero fue Otro Día Para Matar - 85% la que lo haría volver a las escenas con peleas perfectamente coreografiadas, teniendo un segundo resurgimiento entre el interés de la audiencia. Lo que es cierto, es que Reeves es uno de los actores más queridos por el público por su carisma y sencillez.

Pero ¿alguna vez habría estado el actor del otro lado? Con los grandes ídolos como lo es Keanu, resulta difícil imaginarlos de fans de alguien más, pero al final de cuentas son seres humanos que también pueden admirar a otros. Con respecto a esto, el también protagonista de 47 Ronin: La Leyenda del Samurai - 15% fue cuestionado durante el programa The Late Show de Stephen Colbert. Durante este apartado del programa, el presentador hizo un ejercicio en donde le haría 15 preguntas al azar sobre cualquier tema.

Entre esa serie de preguntas salió una en donde se le cuestionó si alguna vez había pedido un autógrafo. Sin dudarlo – como lo hizo con la mayoría de las preguntas – recordó cuando le pidió su firma al músico Lou Reed, quien se limitó a poner sólo su nombre en un pedazo de papel.

No era para mí, era para un amigo, y [Lou] estuvo bien al respecto. Estaba [en] un pedacito de papel, y estaba [en] tinta azul. Sí, estuvo bien. Simplemente decía, 'Lou Reed'.

Entre risas, Keanu dijo que le habría gustado que escribiera algo más, e incluso bromeó sobre poner algo sin sentido como “felices fiestas”. Pero el miembro de The Velvet Underground no fue el único al que se ha acercado. El actor recordó a otro artista que resultó aún más importante al tratarse de un comediante al que admiraba y con quien tuvo la oportunidad de compartir escena en La Magnifica Aventura de Bill & Ted - 79% de 1989, y se trata del legendario George Carlin, quien sí le dejó un particular mensaje.

Pedí otro. George Carlín. Sí, me dio un autógrafo... Fue muy divertido; él escribió, creo que fue, 'Querido Keanu, ¡Que te jodan!'. De todos modos, fue hermoso.

Entre las otras preguntas que destacaron se encuentra la de ¿cuál es el animal más aterrador? en donde no dudó en responder que las arañas, o incluso cuál sería su sándwich ideal y perfecto, al que describió como un emparedado tostado con crema de cacahuate y miel.

Finalmente hay que mencionar que después del estreno de Matrix Resurrecciones - 65%, que no tuvo tan buena respuesta en taquilla como se esperaba, se ha declarado que no habrá más secuelas; al menos no dirigidas por las hermanas Wachowski o protagonizadas por Reeves. Mientras tanto hay otros ambiciosos proyectos que siguen en puerta como John Wick: Chapter 4 y, por supuesto, todas aquellas producciones originales que se le propongan.