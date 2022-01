Jeremy Irons no ha visto el Snyder Cut pero cree que “no puede ser peor” que Justice League

Después de la decepción que fue para los fans Liga de la Justicia - 41%, se dio inicio a una campaña en redes sociales con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Más de dos años después de que comenzara, Warner Bros. escuchó las peticiones y en marzo de 2021 obtuvimos La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, una película mucho más épica y mejor recibida por la crítica que la estrenada en cines en 2017. Sin embargo, a pesar de que fue un éxito rotundo, no todos los actores involucrados la han visto, uno de ellos es Jeremy Irons, encargado de dar vida a Alfred Pennyworth.

La primera participación de Irons en el universo cinematográfico de DC Comics, mejor conocido como DC Extended Universe (DCEU), fue en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%, cinta que no fue muy bien recibida por la crítica y que ni siquiera le gustó al actor británico. En una entrevista con Daily Mail llevada a cabo en 2016, declaró que Batman v Superman había sido "caótica", pero esperaba que Liga de la Justicia fuera mejor, lamentablemente el resultado fue más que mediocre, y él lo admitió en una reciente entrevista con Variety. Jeremy Irons dijo al medio que, a pesar de que no ha visto La Liga de la Justicia de Zack Snyder, está seguro de que es mejor que lo estrenado en cines:

Extrañamente, creo que la tengo [La Liga de la Justicia de Zack Snyder] y no la he visto. Tendré que buscarla y ver si la tengo en algún lugar en línea o en un DVD. Recuerdo haber hablado con Zack antes de que la hiciera y estar muy interesado en ver qué salía. No puede ser peor [que Liga de la Justicia]. No creo que pudiera haber sido, ¿o sí?.

Sin duda alguna, La Liga de la Justicia de Zack Snyder es superior en todo aspecto a Liga de la Justicia, y mientras que la versión de Joss Whedon fracasó en taquilla, el corte de Snyder ha sido un éxito en HBO Max y en ventas domésticas. Otro actor que no ha visto la película pero que se declaró muy feliz de que el cineasta haya podido mostrar su versión del filme es Ciarán Hinds, encargado de dar vida al villano Steppenwolf; en noviembre del año pasado el intérprete fue entrevistado por Comic Book y declaró lo siguiente:

No puedo ser honesto acerca de esto porque no he visto la versión de Zack, pero imagino que [es mejor] la versión de Zack, porque esa es la historia que él quiso contar, esa es la que planeó. Él tenía la intención de tener esas tangentes moviéndose, y uniéndose para que pudieras entender el movimiento al final. Entonces, cuando se recortó se convirtió en una película muy corta y mucho de ella no tenía sentido, pero creo que escuché que la gente que vio la versión de Zack la disfrutó mucho.

Después del éxito masivo que ha tenido La Liga de la Justicia de Zack Snyder, los fanáticos esperan que el estudio vea el potencial y produzca sus secuelas, por esa razón han dado inicio a una nueva campaña con el hashtag #RestoreTheSnyderVerse, para que los planes originales del director sean restaurados y se realicen varias de las cintas que fueron canceladas tras el fracaso de Liga de la Justicia.

En entrevistas Snyder dijo que Liga de la Justicia iba a ser una trilogía, pero años atrás, cuando Batman vs Superman: El Origen de la Justicia fracasó al recibir una gran cantidad de reseñas negativas, Warner Bros. quiso cambiar los planes para acercarse a un tono más familiar, en el estilo del Universo Cinematográfico de Marvel, y de ahí obtuvimos películas como Aquaman - 73%, ¡Shazam! - 88% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%, que fueron mucho mejor recibidas por la crítica.

