El poder del perro: Jesse Plemons se molestó con Benedict Cumberbatch por comentario sobre su peso

Los actores que llevan al extremo sus papeles gozan de una extraña atención en los medios. Las excentricidades que ocurren de su intensidad por adentrarse en sus personajes se prestan muy bien para la publicidad, pero no así con todos sus coprotagonistas. El caso más reciente es el de Jesse Plemons y Benedict Cumberbatch, quienes compartieron créditos en la aclamada El poder del perro - 98% y en la que ocurrieron algunos roces.

No te pierdas: El poder del perro | Top de críticas, reseñas y calificaciones

En entrevista con Variety, Jesse Plemons reveló que hubo un momento durante el rodaje de El poder del perro en el que Benedict Cumberbatrch verdaderamente lo fastidió. En el filme, el personaje del británico es un agresivo ranchero que antagoniza a su familia y en ese sentido, el actor buscó molestar a su compañero y un comentario sobre su peso fue lo que lo realmente le causó fastidio:

Hubo una vez que sí se metió debajo de mi piel. Me dijo ‘oye, bebote’. No me dijo ‘gordo’. Siento que sólo contadas personas en mi vida me han dicho ‘oye, bebote’ y fue como ‘maldita sea, qué demonios está pasando’. [Cuando el rodaje terminó] Me dijo ‘perdón’ y yo le dije ‘no te preocupes, fue genial’.

Como saben, en El poder del perro - 98%, Cumberbatch interpreta a Phil un ranchero que aterroriza a su hermano, el personaje de Plemons, y su nueva esposa a quien Kirsten Dunst da vida. El protagonista esconde un secreto y poco a poco se revela que su abusiva y agresiva personalidad proviene de querer compensar algo sobre él. Para hacer el rol, el británico se dejó vivir en el personaje durante la filmación.

Los reportes sobre el rodaje dicen que la directora Jane Campion de hecho les presentó a Cumberbatch como Phil al resto del elenco y equipo. Y les dijo que aunque Ben era muy agradable, no lo iban a conocer a él sino hasta el final de la película y mientras tanto iban a tener que lidiar con Phil. Eso le dio carta libre al intérprete para dejarse llevar y comportarse como su macho personaje, cosa que él mismo admite fue repugnante.

Te recomendamos: Wes Anderson adaptará otro cuento de Roald Dahl y será protagonizado por Benedict Cumberbatch

Todo parece haber rendido frutos, pues el trabajo de Cumberbatch ha sido uno de los mejor recibidos de toda su carrera y la película también ha sido celebrada en distintos eventos. El más reciente de ellos fue en los Globos de Oro, en donde se llevó dos de los galardones más importantes: Mejor película de drama y Mejor dirección para Campion. Es una de las favoritas a arrasar en los premios Oscar.

Recuerden que ya pueden ver El poder del perro - 98% en Netflix. Mientras tanto los fans de Cumberbatch estarán contentos de saber que todavía se viene un gran proyecto con él con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cual llegará la primera semana de mayo. Por su parte, Plemons sigue ocupado rodando Killers of the Flower Moon, la siguiente película de Martin Scorsese que será exclusiva de Apple TV Plus.

Continúa leyendo: Benedict Cumberbatch revela que no se bañó durante un tiempo mientras rodaba El Poder del Perro