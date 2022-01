Alien: La serie de Noah Hawley no se enfocará en el Xenomorfo y será una crítica a la desigualdad social

Con Alien - El Octavo Pasajero - 97%, Ridley Scott logró crear una atmósfera terrorífica sin igual a pesar de contar con una trama algo ya familiar y recursos limitados. Para lograr eso fue necesario aislar el escenario y dejar al público con muchas dudas sobre el monstruo a vencer. Pero el origen del famoso extraterrestre no importaba tanto como el hecho de que quisiera acabar con la tripulación. Cuando la cinta se volvió un éxito, la productora no tardó en aprobar secuelas que debían encontrar su propio camino. Algunas mejor logradas que otras, todas comenzaron a indagar más en la famosa empresa interesada en el monstruo, algo que la próxima serie de la franquicia mantendrá como punto principal.

Sigue leyendo: Alien: Noah Hawley dice que la serie de TV tratará del peligro de las corporaciones

Los fanáticos de la saga siempre están dispuestos a invertir su atención en nuevas entregas, pero las últimas dividieron muchísimo al público. Por un lado, Prometeo - 73% no iba a ser una historia de alien, pero Scott se vio forzado a cambiar algunas cosas porque el público se iba a molestar. Al final la audiencia de todos modos se molestó y eso llevó a la creación de Alien: Covenant - 69% que intentaría regresar a los orígenes más violentos de la trama, pero manteniendo aquellos detalles del universo que se presentó en su predecesora.

La nueva serie de FX ya aclaró su camino para que los seguidores de Alien sepan qué esperar. Noah Hawley, también conocido por desarrollar Legion - 92%, será en el encargado de dar nueva vida a la franquicia y para ello decidió desentrañar y reconstruir todo el universo que conocemos hasta ahora. Para empezar, el proyecto se ambientará en el planeta Tierra, cosa que nunca había sucedido en las películas; y tendrá como eje la lucha entre compañías tecnológicas y no la lucha salvaje contra el Xenomorfo.

Para Hawley, es más interesante abordar el factor humando que al monstruo, en especial porque sirve como perfecta excusa para elaborar y profundizar en el debate sobre los avances tecnológicos y los privilegios de los más ricos. Aunque esto puede decepcionar a algunos, lo cierto es que el contexto social actual parece ideal para una historia así. Tan sólo hay que recordar todas las críticas que Jeff Bezos recibió por sus viajes espaciales en plena pandemia y con una riqueza resultado del abuso de sus trabajadores en su compañía.

También te puede interesar: James Cameron revela que tuvo que enfatizar las ganancias de Aliens para que el estudio la aprobara

En una charla con Esquire, el guionista explicó:

De cierta forma, [Alien] también es una historia sobre desigualdad […] Son como personajes de Samuel Beckett, a quienes una corporación sin rostro ni nombre les ordena ir a cierto lugar.

En la serie, también verán a las personas que los están mandando. Así que verán qué sucede cuando la desigualdad con la que luchamos ahora no se resuelve. Si nosotros, como sociedad, no podemos encontrar la manera de apoyarnos unos a otros y distribuir la riqueza, entonces, ¿qué pasará con nosotros?

Con anterioridad, Hawyley ya había explicado que la serie mostrará la competencia entre empresas tecnológicas con la finalidad de debatir si la humanidad merece o no ser salvada. Todas estas empresas, la creación de cyborgs, los adelantos en la inteligencia artificial siguen adelante porque los humanos son incapaces de enfrentar su propia mortalidad, no a nivel global sino personal. Si las empresas encontraran la forma de curar todas las enfermedades o alargar la vida por miles de años, ¿sería un recurso exclusivo para los ricos?

Ya en la primera entrega se hablaba de que la corporación tenía el plan maestro de capturar al Xenomorfo para estudiarlo, una misión que no había sido comunicada a los tripulantes. Conforme llegaron las secuelas, y la necesidad de profundizar en este aspecto, se dieron más detalles sobre la corporación Weyland-Yutani. En Prometeo por fin se nos explica que el verdadero plan tiene que ver con que la cabeza de la compañía se niega a morir y pretende apelar a la raza alienígena que creó a los humanos en primer lugar.

Por ahora no se tienen más noticias sobre la producción, pues la pandemia cambió el calendario de muchos proyectos. Lo único que se sabe es que Ripley no tendrá una aparición en la serie, pues se crearán nuevos personajes para la historia. También se sabe que Hawley sí mantendrá algunos de los elementos creados por Ridley Scott, como el creacionismo, pero no se sabe cómo lo abordará. La idea sería que las cosas avancen durante la primavera de este año y tal vez entonces podamos pensar en una fecha de estreno posible.

No te vayas sin leer: Ridley Scott dice que serie de Alien jamás será tan buena como la película original