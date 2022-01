Fans culpan a Amber Heard del divorcio de Jason Momoa y Lisa Bonet

En los últimos años Hollywood ha dado varios escándalos, pero uno de los más famosos es el del divorcio y las demandas entre Amber Heard y Johnny Depp; los actores se conocieron en el rodaje de The Rum Diary (2011), y poco después Depp anunció que se divorciaba de la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, con quien llevaba 14 años de relación, y comenzó una nueva relación con Heard. Ayer por la noche el actor Jason Momoa (Game of Thrones - 59%, Aquaman - 73%, Duna) anunció que su separación de Lisa Bonet, con quien se casó en 2017, y los fans dicen que la historia se repite, que la culpable es Amber Heard.

El actor de 42 años, que se dio a conocer por su papel de Khal Drogo en Game of Thrones, fue contratado para dar vida a Aquaman en el universo cinematográfico de DC Comics, haciendo su debut en Liga de la Justicia - 41%, y más tarde en Aquaman. En ambas películas compartió escena con Amber Heard (La Chica Danesa - 69%, London Fields - 0%, The Stand - 80%), quien dio vida a su interés amoroso, Mera, y hace poco terminó el rodaje de la secuela, Aquaman and the Lost Kingdom.

Los rumores de supuestos coqueteos por parte de la actriz hacia Momoa aparecieron desde el año pasado, así como rumores de que Lisa Bonet no quería que su esposo trabajara con Heard, porque ella es amiga de Johnny Depp y porque desconfiaba de las intenciones de la actriz. La realidad es que los rumores nunca han sido respaldados por una fuente confiable, ni se ha comprobado que Bonet estuviera molesta, pero los fans creen firmemente que Amber Heard tuvo algo que ver con la ruptura.

Si de verdad Jason Momoa y Amber Heard han comenzado una relación, es posible que no pase mucho tiempo antes de que la verdad salga a la luz, y que sean captados por los paparazzi, sin embargo, también es posible que quieran guardarlo en secreto, sobre todo la actriz, ya que no querrá recibir en redes sociales más odio del que ha recibido por los fans de Johnny Depp. A continuación les dejamos algunos de los tuits que aparecieron tras darse a conocer la noticia del divorcio de Momoa:

Amber Heard al enterarse de que Jason Momoa y Lisa Bonet se van a separar. ¡¡La maldición del excremento ha vuelto a golpear!!...

Amber Heard on hearing that Jason Momoa and Lisa Bonet are to split.



The turd curse has struck again!!... pic.twitter.com/EsRFT4PA2M — Jen 🏴‍☠️ ⚔ 🏴‍☠️ (@No_Reason_Jenz) January 13, 2022

¿Qué mi*rda hiciste ahora Amber Heard?

¡SOSPECHOSO! Especialmente, cuando se difunde la noticia de que Amber Heard había coqueteado con Momoa. Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian separación matrimonial.

SUSPICIOUS! Especially, when the news spreads about Amber Heard had flirting with Momoa.



Jason Momoa and Lisa Bonet Announce Marriage Split – The Hollywood Reporter https://t.co/5t3nPFKm9f — ♥️ Æ N G E L ♥️ (@MrsAngelMiller) January 13, 2022

Un recordatorio de que Johnny Depp rompió su relación poco después de protagonizar una película con Amber Heard. Jason Momoa ahora se está separando de su esposa después de protagonizar una película con ella. La espera para ver si ella golpeó de nuevo ha comenzado. #SoloDigo

A reminder that #johnnydepp broke up his relationship not long after starring in a film with #AmberHeard

#jasonmomoa is now splitting with his wife after starring in a film with her.



The wait and see if she struck again has started. #JustSaying — V C (@vwchilders13) January 13, 2022

Jason Momoa y Lisa Bonnet se están divorciando. Creo que es porque nunca defendió al amigo de Lisa, Johnny Depp, y la dejó entrar en sus vidas. Ser amigo de Amber Heard tiene sus consecuencias. Lisa incluso dijo que no estaba contenta de que él estuviera trabajando con ella. Escucha a tu esposa.

Jason Momoa & Lisa Bonnet are divorcing. I think it’s because he never stood up for Lisa’s friend Johnny Depp & allowed her into their lives. Being friends with Amber Heard has its consequences. Lisa even said she wasn’t happy he was working with her. You listen to your wife. 🤬 pic.twitter.com/9N6nIctkD0 — Winkie! 🕊 (@WinkiesWord) January 13, 2022

Jason Momoa es soltero. Amber Heard arruinó otra vida.

Por lo que escuché, fue por Amber. Muy triste para todos. Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian separación después de casi 5 años de matrimonio.

From what I Heard, it was Amber. So sad for everyone. ☹



Jason Momoa and Lisa Bonet Announce Split After Nearly 5 Years of Marriage https://t.co/SzaOaD3HSV — Heather 🌈✡️🎭 (@WillSing4TP) January 13, 2022

Con tal que Jason Momoa no ande con la cochina y loca de Amber Heard todo okey. 👌🏻 — Gong Xi (@Siwelfishberry) January 13, 2022

Aquaman and the Lost Kingdom llegará a los cines en diciembre de 2022 y contará otra vez con las actuaciones de Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard como Mera, Patrick Wilson como Orm, Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta, y Willem Dafoe como Vulko, entre otros. La primera cinta recaudó más de US$ 1000 millones en taquilla y se convirtió en la película más taquillera en la historia de DC Comics.

