Spider-Man: No Way Home | Sony podría traer de regreso a Willem Dafoe como el Duende Verde

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% todavía se encuentra disponible en salas de cine y los números continúan ensanchando los bolsillo de Sony, todo gracias a la aventura repleta de acción y fan service que ha resultado tan bien entre el público fan de los superhéroes; pero el estudio podría querer repetir el éxito. Nueva información señala que el estudio quiere traer de regreso a Willem Dafoe como el Duende Verde, ¿será eso posible tras la conclusión observada en No Way Home? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Sony anunció meses atrás el regreso de un puñado de villanos observados en muchas de las películas del Hombre Araña: Doctor Octopus, Electro, Lagarto, Sandman y, por supuesto, el Duende Verde, papel que volvió a las manos de Willem Dafoe con un interpretación soberbia que le ha valido el amor y lealtad de millones de fans en todo el mundo. El actor ya había fascinado a las audiencias desde la trilogía de Sam Raimi, no obstante, lo que ha hecho por el Hombre Araña de Tom Holland parece no tener igual, un evento probablemente único en su tipo.

Ahora, de acuerdo con un reciente tuit del usuario @MyTimeToShineH, influencer de la red social conocido por compartir adelantos certeros sobre el cine de superhéroes, Sony quiere que Dafoe vuelva a su papel como el Duende Verde, aunque no especifica para qué proyecto, posiblemente para la siguiente trilogía del Hombre Araña con Holland. Cabe mencionar que este internauta es seguido por Daniel Richtman, el otro popular influencer de Twitter que se ha ganado el respeto de todos los fans del género por sus noticias y rumores que suelen confirmarse poco después por medios oficiales.

Sony quiere más de Green Goblin de Willaim Dafoe.

Sony wants more of Willaim Dafoe's Green Goblin. — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 10, 2022

Lo cierto es que traer de regreso a Willem como Green Goblin podría suponer un problema, incluso ser visto como algo innecesario. Peter Parker quiso asesinar al villano por obvias razones, pero finalmente desistió y la ira se apaciguó para dar camino a una nueva madurez; el doctor Norman Osborn fue enviado de vuelta a su universo, ahora curado debido a la inyección aplicada. Con esto formando parte del final de No Way Home, podría lucir redundante que Sony tenga deseos de volver a trabajar con él; pero al final del día es el dinero lo que mueve al negocio y si el estudio lo ve rentable entonces no se detendrán ante nada para conseguirlo. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

Quien sí debe regresar es Andrew Garfield como el Hombre Araña, definitivamente. Aunque Sony no ha confirmado nada, los fans están ansiosos por ver la noticia en los titulares más respetados, una buena nueva que confirme la producción de The Amazing Spider-Man 3. El actor sorprendió al público con el retorno de un Spidey que se ganó la simpatía del público, algo que no obtuvo ni en 2012 o 2014 con sus respectivas aventuras en solitario. Ahora todo mundo quiere ver al Peter Parker de Andrew Garfield recuperándose de la tragedia de su vida, enfrentándose a un alien y encontrando el amor tal vez con la Mary Jane de su universo. Podríamos decir que vienen tiempos interesantes para los fans del Hombre Araña.

Pero mientras tenemos noticias sobre Spider-Man en el formato live-action, los fans del héroe ya están contando los días para el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% que nos devolverá al querido Miles Moreales, colocándolo en una aventura interdimensional que promete volar nuestras cabezas. Se estrena en cines el 7 de octubre.

