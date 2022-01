Alien: Noah Hawley dice que la serie de TV tratará del peligro de las corporaciones

Lo nuevo de Alien va a paso lento pero seguro. Si bien este año será de lo más apilado posible en lo que respecta a los próximos estreno de ciencia ficción y fantasía, uno que no vamos a ver es la serie de la franquicia Alien que está a cargo de Noah Hawley . El año pasado se supo que el showrunner de Fargo - 70% iba a desarrollar una nueva historia en dicho universo y desde allí no hemos conocido tantos detalles, pero cada vez que el escritor habla sabemos que dirá algo interesante que ayudará a que valga la pena esperar. Especialmente porque viniendo del también creador de Legion - 93%, solo podemos esperar algo que podría ser mejor que las precuelas que han llegado a cines últimamente.

Y es un poco gracioso porque de hecho una gran parte de los fans del clásico Alien - El Octavo Pasajero - 97% y sus secuelas está muy emocionada e intrigada ante lo que será este nuevo capítulo dentro de la franquicia. A Ridley Scott no le agrada la idea de hacer una serie, y eso que él ha estado detrás de las precuelas que no destacan precisamente por ser de otro mundo. Según lo que dijo una vez a The Independent, nunca nada será tan bueno como la primera película, y quizás tiene razón, pero también es muy posible que el escritor dé en el clavo.

Se ha confirmado que el programa se desarrollará en la Tierra, algo totalmente inédito dentro del universo Alien, donde la pregunta de" qué pasaría si estas máquinas de matar alguna vez estuvieran en nuestro mundo" siempre se avecinaba en el fondo. Pero nunca lo hemos visto, y ese es el enfoque que tendrá justamente lo que está haciendo Hawley. También sabemos que no incluirá al personaje de Sigourney Weaver, Ellen Ripley. Su historia se ha contado bastante bien y es posible que él simplemente no desee meterse con ella, lo cual siempre puede ser una buena idea.

Ahora, Noah Hawley ha ofrecido una nueva actualización sobre su trabajo y es que aprovechará la historia para tocar el tema de las corporaciones. En una conversación reciente con Esquire, aclaró que no dejará de lado las ideas del cineasta Ridley Scott sobre el creacionismo que propone en las precuelas de Alien, pero que claramente tiene otras ideas sobre dónde llevar la franquicia y eso incluye el hecho de que se tomará en cuenta a las corporaciones corruptas. En su idea, tan fascinante como la acción de una de estas películas es el hecho de que siempre que se trata de tecnología y sus avances, las grandes corporaciones están dispuestas a hacer lo que sea, y en este caso de descifrar el código de la inmortalidad.

En la declaración compartida por The Playlist, Hawley destaca cómo la primera película de Alien no es sola una sobre monstruos, sino sobre algo que es tan relevante hoy en día:

Alien es una historia fascinante porque no es solo una película de monstruos; se trata de cómo estamos atrapados entre el pasado primordial y la inteligencia artificial de nuestro futuro, donde ambos intentan matarnos. [La serie Alien está] ambientada en la Tierra del futuro. En este momento, lo describo como Edison versus Westinghouse versus Tesla. Alguien va a monopolizar la electricidad. Simplemente no sabemos cuál es. En las películas, tenemos esta Corporación Weyland-Yutani, que claramente también está desarrollando inteligencia artificial, pero ¿qué pasa si hay otras compañías que intentan ver la inmortalidad de una manera diferente, con mejoras de cyborg o descargas transhumanas? ¿Cuál de esas tecnologías va a ganar?

Para quienes vieron Legion, Hawley es alguien capaz de reinventar cualquier tema del que se le permita tener control creativo. Al parecer, lo mismo sucederá con la serie de Alien y eso es lo que tanto nos emociona. De hecho, la palabra reinventar es una que usó cuando Esquire le preguntó por qué le toma tanto tiempo esta producción, de la que las nuevas actualizaciones parecen tardar tanto como su proceso de realización.

Que va muy bien. Va lento, desafortunadamente, dada la escala. He hecho un cierto negocio a partir de la reinvención.

No solo nos da la impresión que será un gran proyecto en todo el sentido de la palabra, sino que su declaración nos hace creer que la está trabajando de tal manera como se haría con una de las películas de Alien: grandes sets de rodaje, grandes elencos y seguramente un gran presupuesto.

