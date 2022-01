Otro duro golpe para Pixar: Red no se estrenará en cines y llegará a Disney Plus directamente

El año pasado varias compañías cinematográficas se vieron en la necesidad de encontrar nuevas alternativas para poder seguir proyectando sus películas en medio de una época en donde varias salas de cine cerraron sus puertas y las pocas que quedaron disponibles se vieron en la necesidad de reducir su aforo. Por supuesto, esto mantuvo la seguridad de sus espectadores, sin embargo, los números en sus recaudaciones disminuyeron significativamente.

Una de las alternativas que se encontraron para dejar de retrasar sus estrenos – aunque sigue pasando – fue hacer estrenos exclusivos en plataformas digitales y otros estrenos simultáneos en donde, además de las proyecciones en salas de cine también se podía ver las cintas en su respectiva plataforma con un cargo extra. Sin duda, en cuanto a que el público pudo ver las cintas que esperaban en la seguridad de su casa resultó algo bastante bueno, pero no podemos decir lo mismo de sus ingresos.

Después de varios meses, y luego de darse cuenta que esto no estaba funcionando económicamente e incluso trajo problemas legales como en el caso de Disney, se decidió regresar a las exhibiciones tradicionales. En los últimos días, alrededor del mundo se ha reportado un importante incremento de contagios por COVID-19 y sus variantes, lo que podría significar no tener más alternativa que regresar a los estrenos en streaming, y al menos la casa del ratón ya cedió al respecto.

Según se ha informado, Disney Plus será de nuevo el lugar de lanzamiento para el próximo proyecto de Pixar que no podrá tener un lugar en las salas de cine. Turning Red llegará directamente a Disney Plus el próximo 11 de marzo, manteniendo intacta su fecha de estreno. A diferencia de Raya y El Último Dragón - 97%, Cruella - 93% y Black Widow - 87%, la cinta animada no tendrá un costo extra con Premier Access, sino que se liberará de manera gratuita, por supuesto, con la suscripción ya pagada.

Esta resulta ser la tercera película consecutiva de Pixar en estrenarse directamente en la plataforma después de Soul - 97% y Luca - 89% – ambas también lanzadas sin costo extra –, ambas cintas con un gran recibimiento en su momento. Podría ser que esto sea una decisión más directa de parte de Pixar tomando en cuento estos antecedentes. Cabe mencionar que, al tratarse de una historia completamente original y nueva, quizá le sea más conveniente este tipo de lanzamiento pues, Unidos - 84% que sí alcanzó su estreno en cines resultó un fracaso en taquilla.

Red será una fábula sobra la adolescencia en donde una jovencita de 13 años experimenta cambios físicos extremos al enfrentarse a emociones fuertes transformándose en un oso panda rojo gigante. La cinta contará con una notable diversidad cultural entre sus personajes, además, es dirigida por Domee Shi, quien fuera la responsable del inolvidable cortometraje de Pixar Bao que tanto dio de qué hablar en 2018.

La cinta tiene como voz de la protagonista a Rosalie Chiang, quien tendría el papel principal en el cortometraje Soiled de Lareina Joelle; le acompaña Sandra Oh (Grey's Anatomy - 80%, La directora - 88%) interpretando a su madre. Se espera que estos movimientos no afecten el estreno de Lightyear, una de las cintas más esperadas del año que, sin duda, significaría grandes ingresos en taquilla para Disney y Pixar al tratarse de la historia de origen de uno de los protagonistas de Toy Story - 100%. Esta cinta se espera para verano del 2022 y habrá que esperar cualquier anuncio de la compañía sobre su estreno.