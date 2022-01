The Boys: se revelan nuevos detalles sobre el spin-off de la serie

El día de ayer, Amazon Prime Video confirmó la fecha de estreno de la esperada tercera temporada de The Boys - 90%, y junto con este anuncio, un video que daba algunos detalles interesantes de este universo de superhéroes en expansión fue lanzado. Anteriormente, la compañía del servicio de streaming ya había hablado sobre la llegada de un spin-off del programa, el cual se enfocaría en una universidad de jóvenes héroes emergentes que tendrían que pasar por un programa controlado por Vought para desarrollar sus poderes y luego irse a diferentes ciudades del país.

También te puede interesar: The Boys: Ya tenemos primer teaser y fecha de estreno para la tercera temporada

El nuevo anuncio de The Boys de ayer se realizó por medio del programa perteneciente al universo de la serie, titulado "Seven on 7", y este incluyó un adelanto importante acerca del nuevo spin-off, el cual confirmó el nombre de la Universidad y la potencial aparición de un personaje en el show. A continuación, te dejamos una traducción de lo antes mencionado para que no te pierdas de ningún detalle:

Es casi esa época del año otra vez, amigos. Es el Draft anual de héroes de Vought. En solo unos pocos meses, los mejores y más brillantes jóvenes héroes de la Universidad Godolkin verán cómo sus sueños se hacen realidad o se derrumban, ya que todo lo que han estado entrenando durante los últimos cuatro años se reduce a esto. Todo está en juego para estos héroes universitarios, ya que los lucrativos contratos para defender las ciudades más importantes de Estados Unidos están en juego. Los exalumnos Queen Maeve, The Deep y A-Train fueron elegidos por la ciudad de Nueva York y The Seven, pero este año, ¿qué estrellas emergentes irán a Miami, Cleveland y Los Ángeles?

Y aunque la competencia de este año seguramente será intensa, la gente no puede dejar de hablar sobre el Golden Boy junior de Godolkin University, ya considerado como la primera elección para el draft del próximo año. El futuro de Estados Unidos nunca ha sido más brillante, y yo, por mi parte, no puedo esperar a ver el futuro de esta nueva generación de héroes.

No te pierdas: Las mejores series de superhéroes según la crítica

Estos nuevos detalles del spin-off confirman que la nueva producción se inspirará en un arco de los cómics de The Boys en el cual hacen burla a los X-Men de Marvel. En este, aparece una institución llamada Godolkin Univeristy y su fundador, John Godolkin, quien sería una versión de Charles Xavier. Él y su grupo, The G-Men, serían los personajes de esta nueva historia.

The Boys se desarrolla en un universo donde las personas con superpoderes son reconocidas como héroes por el público en general, algo parecido a celebridades, y trabajan para la poderosa corporación Vought International, que los comercializa y monetiza. Detrás de las máscaras de sus personajes heroicos, la mayoría son seres arrogantes y corruptos. La serie se centra principalmente en dos grupos: Los Siete, el principal equipo de superhéroes de Vought, y The Boys, vigilantes que buscan acabar con Vought y Los Siete.

Gracias al showrunner de la serie, Eric Kripke, ahora sabemos que además de la participación de nuevos personajes, la trama seguirá más de cerca a Vought International y el contexto histórico que la rodea. Podremos ver una versión diferente de Los Siete y situaciones clave en el desarrollo de lo que es ahora una de las compañías más poderosas del mundo. La tercera temporada llegará a Prime Video el próximo 3 de junio, quédate al pendiente de más información y no te pierdas ningún detalle del programa.

Por si te lo perdiste: Tom Holland revela que The Boys es su franquicia de superhéroes preferida