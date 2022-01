Across the Spider-Verse: guionistas dicen que la película desafía los límites del género

Vivimos en una excelente era para la animación. Los avances tecnológicos del género permiten a los artistas de hoy en día desde crear las imágenes más fotorrealistas a darle toda clase de textura y detalle a sus trabajos. Uno de los filmes animados que más se espera en 2022 es Across the Spider-Verse la secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% y ahora los directores Chris Miller y Phil Lord revelan lo que podemos esperar de la película.

No te pierdas: RESEÑA | Spider-Man: Sin Camino a Casa | Esta sí es una película del Hombre Araña

En entrevista con IndieWire, los guionistas de Across the Spider-Man, Chris Miller y Phil Lord, revelaron que aunque la película todavía está lejos de quedar terminada, han sido muy ambiciosos con lo que esperan lograr. De ahí que veremos algo que incluso superará la sorprendente animación que deslumbró a fans y críticos en su entrega anterior ya que empujarán la tecnología para obtener los mejores resultados:

Ha sido divertido tener la confianza para volver con toda la energía y empujar al medio incluso más allá y llevar a Miles a lugares en los que jamás podrían imaginar.

Miles es, obviamente, Miles Morales, el protagonista de las películas y una de las muchas versiones del superhéroe arácnido que en la cinta anterior aprendió a usar sus poderes y a convertirse en un héroe.

No se tienen detalles oficiales sobre la trama de Across the Spider-Verse. El primer teaser, que se lanzó una semana antes de la esperada Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, reveló el regresó de Gwen. No se sabe exactamente cómo, pero indicó que en la segunda entrega los héroes tendrán un dispositivo que les permitirá viajar a través del multiverso. Mismo que usa Spider-Man 2099 en la escena post-créditos de la original.

El tráiler mostró apenas un poco de los distintos mundos a los que viajaremos. Uno de ellos estará influenciado por la cultura india y otro reveló más del futurista escenario que da hogar a Miguel O’Hara, el ya mencionado Spider-Man 299, quien posiblemente sea el que reclutará a sus pares para una misión. Fuera de estos tres personajes, sólo se ha confirmado la aparición de Jessica Drew, alias Spider-Woman.



Te recomendamos: Paul Thomas Anderson defiende a Marvel: Spider-Man salvará los cines

Lord y Miller están totalmente sumergidos en la campaña para el Óscar de La familia Mitchell vs. las máquinas - 97%, filme que produjeron y está siendo empujado para la temporada de premios. Los esfuerzos no han sido en vano, pues se espera que consiga por lo menos una nominación a los Oscar en la categoría de animación. Aunque sus posibilidades de ganar todavía no son claras, ya que hay otros fuertes candidatos de Disney, como cada año.

De momento, habrá que esperar a ver qué tan ciertas son sus declaraciones sobre lo impresionante que será Across the Spider-Verse. El filme llegará a cartelera en octubre de este año luego de que la pandemia provocó su retraso. Cabe mencionar que será la primera parte de dos. Para los fans de estos directores, recuerden que La familia Mitchell contra las máquinas está ya en Netflix.

Continúa leyendo: Spider-Man: Sin Camino a Casa reutilizó escenas de las cintas anteriores del Hombre Araña