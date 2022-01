Ralph Macchio admite que Karate Kid 3 es mala, pero dice que Cobra Kai la redime

Para sorpresa de muchos, cuando Cobra Kai - 96% llegó a YouTube Red en 2018, no se trató de una más de las secuelas tardías mediocres que habíamos tenido en la última década, sino de una serie realmente cautivadora que retomaba lo mejor de las películas originales y les daba un giro muy interesante. En las primeras tres temporadas se añadieron personajes e historias que derivan de la saga, específicamente El Karate Kid - 90% y El Karate Kid, Parte II - 43%, pero la cuarta temporada abordó la menos querida de las películas, El Karate Kid, Parte 3 - 16%.

Ralph Macchio, encargado de dar vida a Daniel LaRusso, habló recientemente con The Hollywood Reporter y declaró que él, igual que muchos fans y críticos, no estuvo feliz con la tercera entrega de la saga, ya que para ser la despedida del protagonista no demostró un desarrollo de personaje como él hubiera deseado. Estas fueron sus palabras:

No fui un fanático de cómo resultó Karate Kid III. Sentí que la historia solo se repetía a sí misma y no era un avance para el final de LaRusso. Y en cuanto a la producción, se estaba escribiendo de una manera y luego se cambió de otra manera. No fue un viaje fácil. Al final, hubo partes del personaje que no acepté tan bien como lo hice con la original y la primera secuela. No la pongo en la parte superior de mi currículum.

El lado positivo de esta historia, y es algo que reconoce Macchio, es que El Karate Kid, Parte 3 sirvió como inspiración para la cuarta temporada de Cobra Kai, y gracias al trabajo de los guionistas, historias y personajes que habían sido “escasamente escritos” ahora son tratados con mucha más dignidad, y se les da profundidad:

Hay un elemento más grande que la vida en Cobra Kai. Cuando lo desglosas, es un poco ridículo, ¡pero por eso es tan divertido! Entonces, tomas un personaje como Terry Silver para este programa, con esos elementos más grandes que la vida y su relación con Daniel, luego agregas esas capas de complejidad a su maldad. Y ahora se convierte en una actuación refinada. Además de eso, desde la perspectiva de Daniel como adulto, ahora estamos agregando otros intereses y elementos sobre sus propios hijos y estudiantes.

Terry Silver es el villano de El Karate Kid, Parte 3, y vuelve a ser interpretado por Thomas Ian Griffith en la temporada 4 de Cobra Kai, que fue muy bien recibida por la crítica y los fans. Hasta ahora no ha sido cancelada, y eso es todo un hito para una producción de Netflix. Como todos saben, las primeras dos temporadas del show originalmente fueron producidas por YouTube Red, pero Netflix adquirió la serie, y ahora se une a su selecto club de las que han alcanzado cuatro temporadas.

Otro personaje de la franquicia que los fanáticos quieren ver en Cobra Kai es el de Julie Pierce, protagonista de El Karate Kid 4: la nueva aventura - 7% que fue interpretado por Hilary Swank. Los creativos de la serie dijeron en años pasados que todos los que forman parte del “Miyagiverso” pueden unirse a Cobra Kai. Más recientemente Macchio dijo lo mismo en entrevista con el canal de YouTube Jake’s Takes, y negó que Jackie Chan o Jaden Smith estén siendo considerados, dado que ellos fueron protagonistas de un remake de 2010, The Karate Kid - 66%.

Quién sabe cuántas temporadas más veremos de Cobra Kai, pero los guionistas ya trabajan en una quinta y sexta temporada; crucemos los dedos para que Netflix no la cancele y en un futuro podamos ver más de esta historia que ha cautivado a los fans de El Karate Kid y a las nuevas generaciones.

