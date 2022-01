Jodie Comer abandona Kitbag, la película de Ridley Scott sobre Napoleón, y el director encuentra su reemplazo

Aunque algunos no estén del todo conformes con el estilo de Ridley Scott en la actualidad, el director británico sigue haciendo cine y tiene muchos proyectos por delante, uno de ellos es Kitbag, cinta basada en Napoleón Bonaparte que tendrá a Joaquin Phoenix en el papel estelar. Durante un tiempo creímos que Jodie Comer interpretaría a la co-protagonista, sin embargo, nueva información de The Hollywood Reporter anuncia que la actriz de 28 años ha dejado el papel en manos de otra persona.

Ridley Scott volverá a formar equipo con Phoenix para un drama épico que promete llegar a la temporada de premios que le corresponda. Jodie Comer iba a tomar el papel de Josephine, la esposa de Napoleón, lo cual parecía ser la dupla ganadora para todas las nominaciones posibles. Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente y Comer deja el rol poco antes de iniciar con las grabaciones. La actriz envió un breve comunicado sobre el estado de las cosas:

Desafortunadamente, debido a COVID-19 y cambios en mi agenda, no creo que pueda hacer que Kitbag funcione en este momento debido a un conflicto de programación.

El artículo de The Hollywood Reporter menciona que Comer no estaba particularmente encantada con el desarrollo que estaba tomando Kitbag, e incluso lo llamó desorganizado. Por otro lado, Deadline informó que Vanessa Kirby será la actriz encargada de sustituir a Jodie como la emperatriz Josefina, por lo que tendremos a otra actriz de gran talento para cubrir las necesidades del papel. Las grabaciones de la cinta comenzarán a finales de enero en Europa y por el momento no se tiene una fecha de estreno programada.

Jodie Comer adquirió popularidad gracias a su aparición en My Mad Fat Diary hace algunos años, serie juvenil sobre la vida de un puñado de adolescentes en Inglaterra. En tiempos más recientes la vimos destacar en Killing Eve - 97%, la imperdible serie escrita por Phoebe Waller Bridge en la que Jodie y Sandra Oh son las estrellas principales. Basada en Codename Villanelle, Killing Eve le ha concedido a varios de sus actrices algunos de los premios más codiciados de la pantalla chica como el Emmy o el Globo de Oro. La cuarta y última temporada de la serie se estrena el próximo 27 de febrero.

El Último Duelo - 86% es la más reciente película de Jodie Comer, también dirigida por Ridley Scott y en la que interpreta a Lady Marguerite de Carrouges, noble francesa que levantó la voz ante un ataque de violación perpetuado por un escudero bien acomodado entre familias cercanas al rey. Aunque la cinta obtuvo críticas mixtas durante su tiempo de estreno el año pasado, la actuación de Jodie demostró al público que es una de las actrices más importantes y capaces de los años recientes.

Otra película en la que apareció el año pasado fue Free Guy: Tomando el control - 96%, junto a Ryan Reynolds, una comedia veraniega que se convirtió en un completo éxito y en una eficaz manera de olvidar los problemas traídos por la pandemia. ¿La veremos regresar para una secuela? Aunque Disney sí está interesada en una segunda película, tendremos que esperar un tiempo hasta ver alguna confirmación.

El siguiente proyecto de Jodie Comer es Prima Facie, obra teatral que fue el impedimento para continuar en Kitbag. Comenzará con los ensayos muy pronto y se ha comprometido a estar en escenario durante una corta temporada, de abril a junio.

