Lupita Nyong’o da positivo a COVID-19

Ómicron continúa haciendo de la suyas. A poco más de un mes desde que se diera a conocer esta variante de preocupación, varios países alrededor del mundo siguen experimentando aumentos en el número de casos positivos. La más reciente estrella de Hollywood en contraer la enfermedad ocasionada por el virus que ha puesto en jaque al planeta, es Lupita Nyong'o, quien pidió a sus seguidores no bajar la guardia.

A través de sus redes sociales, la actriz Lupita Nyong'o compartió que ha dado positivo a COVID-19. La intérprete se ha enfermado en la misma semana de estreno de su nueva película Agentes 355, un filme de acción con un reparto estelar. En el mensaje en el que reveló su estado de salud, tranquilizó a sus fans al asegurarles que cuenta con su esquema completo y les pidió seguir con las medidas sanitarias para permanecer a salvo:

Yo también he dado positivo a COVID-19. Estoy completamente vacunada y me están atendiendo de manera aislada, así que confío en que todo va a salir bien. Por favor, hagan todo lo que puedan para mantenerse a sí mismos y a otros protegidos de la enfermedad severa. #VacunadosYConCubrebocas.

Agentes 355 es un filme de acción y espionaje sobre un grupo de agentes de inteligencia de diferentes partes del mundo que deben unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza de ciberseguridad. El elenco cuenta con Nyong’o, Jessica Chastain , Penélope Cruz y Diane Kruger. Es dirigido por Simon Kinberg, a quien seguro recuerdan como el realizador de las últimas dos entregas de X-Men: Dark Phoenix - 29% y X-Men: Apocalipsis - 48%.

Dado que la actriz está completamente vacunada, y hasta donde se sabe no tiene ningún otro factor de riesgo, lo más probable es que esto no pase a mayores y en unas semanas pueda recuperarse totalmente. La noticia es significativa también porque ella es una de las protagonistas de la esperada Black Panther: Wakanda Forever, la cual se ha enfrentado a varios retrasos y complicaciones a raíz de la pandemia.

Hasta donde se sabe, la producción de la secuela será retomada a finales de este mes, lo que le da tiempo a Nyong’o para recuperarse y estar lista cuando finalmente sea llamada al set. Se tienen muy pocos detalles sobre la trama de la secuela, pero se espera que gira alrededor de encontrar a una nueva persona que tome el manto de Pantera Negra - 90% y los rumores dicen que podría implicar un enfrentamiento contra Namor y sería el debut de Atlantis en la saga.

Agentes 355 llegará este fin de semana a cines. Aunque la actriz no tuvo estrenos en 2020 y 2021, pese a que en 2019 participó en Little Monsters - 100%, una comedia de horror con zombis que estaba por estrenarse antes de la pandemia, este nuevo año marcará su regreso a los blockbusters con ese título y Wakanda Forever, en donde volverá a dar vida a Nakia, una espía de Wakanda. Se desconoce si hay planes para que aparezca en la serie de Disney Plus ambientada en esa nación ficticia que está en desarrollo.

