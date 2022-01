Peaky Blinders: tráiler de la sexta temporada muestra el retorno de Tom Hardy

La sexta temporada de Peaky Blinders está a la vuelta de la esquina y BBC junto con Netflix compartieron el tráiler de lo que se perfila como un cierre inolvidable para los personajes de la serie británica. A través del nuevo material se anuncia el retorno de algunos actores muy esperados, entre ellos Tom Hardy como Alfie Solomons. Está claro que los showrunners de la serie quieren hacer de esta conclusión un evento digno de recuerdo. En los siguientes párrafos compartimos toda la información.

Protagonizada por Cillian Murphy en el papel de Thomas Shelby, Peaky Blinders se estrenó en BBC2 durante septiembre de 2013. El progresivo éxito de la serie le permitió dar el salto hacia el negocio del streaming y en todo el mundo es posible disfrutar de las temporadas a través de la plataforma de Netflix. La fama de Peaky Blinders aumentó de manera lenta, y solo hasta la quinta temporada se registraron los mejores números de audiencia en su larga trayectoria. No podemos negarlo, esta serie te atrapa y no te suelta hasta que hayas consumido todos sus episodios en el menor tiempo posible. El nuevo tráiler ya está aquí y nos regresa a Tom Hardy como Salomons… tal parece que no murió, como muchos pensaron.

El encanto de Peaky Blinders se hizo notar desde sus inicios. Aunque la serie no tenía grandes aspiraciones en su primer año, ya por entonces quedó claro que llegó con una idea espectacular muy dispuesta a generar impacto entre los consumidores de la pantalla chica. Pocas series en las Netflix se involucra logran tener tantas temporadas, pues la empresa se ha ganado la mala reputación de sólo pensar en el dinero cuando se trata de continuar con sus series, pues incluso las mejores ideas no logran sobrevivir si no obtienen los números deseados por los altos poderes. Existen demasiados ejemplos.

Pero aunque la temporada final de temporada está cerca, la historia de Peaky Blinders en realidad terminará con una película que tiene un estreno programado para 2023. Steven Knight , creador y guionista de la serie, sugirió a principios del año pasado la realización de un trabajo para la pantalla grande que pusiera fin a la historia de Shelby; la noticias se confirmó poco después y ahora los fans lo esperan con emoción. Estamos ante un caso excepcional de una serie que con el tiempo sólo ha cultivado el amor de los fans y tiene la oportunidad de cerrar su etapa con broche de oro (aprende un poco de paciencia y buena escritura, Game of Thrones - 59%).

2022 promete estar repleta de grandes estrenos para la pantalla chica y grande, con la BBC probando una vez más estar entre lo mejor de los estudios encargados de la pantalla chica. En medio de una industria de cine y televisión que muy a menudo obtiene sus ganancias de los remakes, reboots o los géneros más convencionales y vacíos, Peaky Blinders destaca como una propuesta que adapta la brutal vida en los suburbios de Birmingham en la década de los veinte. A lo largo de su emisión ha sido premiada con múltiples reconocimientos, incluyendo varios BAFTA, y aunque la sexta temporada representa el adiós de una extensa trayectoria por la pantalla chica, muy pronto nos toparemos con algo diferente pero conectando con la historia que ya conocemos. Por el momento no existe una fecha de estreno definida para la película de Peaky Blinders pero llegará en algún punto avanzado del año siguiente.

