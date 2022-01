Fallece la actriz Betty White a los 99 años

La actriz, comediante y exmodelo Betty White, conocida por su papel de Rose Nylund en la sitcom The Golden Girls (Las chicas de oro), falleció hoy a los 99 años en su hogar en Brentwood, Los Ángeles, según dio a conocer su agente y amigo Jeff Witjas. White ganó el premio Emmy en cinco ocasiones y era una activista por los derechos de los animales.

Betty White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois; a los 18 años participó en la opereta “La vida alegre”, que se transmitió en un canal experimental de Los Ángeles, y luego comenzó su carrera como modelo y como actriz en el teatro Bliss Hayden Little. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el organismo American Women's Voluntary Services, y más tarde apareció en los programas de radio Blondie, The Great Gildersleeve y This Is Your FBI, en los cuales tuvo éxito como comediante y cantante, por lo que obtuvo su propio programa radiofónico, The Betty White Show.

Sus primeros pasos en la televisión ocurrieron cuando apareció como secretaria en el programa Hollywood on Television (1949-1952), y más tarde destacaría por sus actuaciones en The Golden Girls y The Mary Tyler Moore Show. Fue ganadora del Emmy a Mejor actriz en comedia en 1952 y 1986; a Mejor actriz de reparto en comedia en 1975 y 1976; y a Mejor actriz invitada en comedia en 2010, por su participación en Saturday Night Live.

White tuvo su relación más importante con el presentador Allen Ludden, a quien llamó el amor de su vida en una entrevista con Anderson Cooper en 2011. Se conocieron en 1961 cuando comenzó a aparecer como invitada en el programa Password, y en 1962, luego de aparecer juntos en la obra de teatro “Critic's Choice”, comenzaron su noviazgo, y se casaron en 1963. Ludden falleció en 1981, y no tuvieron hijos. Jeff Witjas, el agente de la actriz, comentó esto a People Magazine (vía The Hollywood Reporter):

Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre, la extrañaré terriblemente y también lo hará el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más querido, Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él.

En 2009 apareció en la cinta La propuesta - 44%, junto a Ryan Reynolds y Sandra Bullock, y también formó parte de la sitcom Hot in Cleveland, que tuvo seis temporadas y 128 capítulos. Por su papel obtuvo una nominación al Emmy en 2011. El actor Carl Reiner declaró lo siguiente en el especial Betty White: First Lady of Television (vía The Hollywood Reporter):

Betty White es una de las pocas personas que entra en la habitación y la conoces. La conoces de toda tu vida. Ella es una de esas personas que siempre son bienvenidas en cualquier programa en el que esté.

Además de su carrera como comediante y actriz, es destacable su labor como defensora de los animales. De acuerdo con CNN, fue miembro de la Morris Animal Foundation por más de 40 años. Su amor por los animales provenía de su juventud, cuando durante la Gran Depresión su papá dejó el negocio de fabricar radios para dedicarse a criar perros.

