Fans piden regreso de Henry Cavill como Superman con el hashtag #MakeMOS2withHenry

En el año 2013, Henry Cavill fue introducido al mundo como Superman en El Hombre de Acero - 55%, algún tiempo después lo volvimos a ver interpretando el papel en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y más tarde en La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. No cabe duda que Henry dejó encantados a todos con sus magníficas apariciones en la pantalla grande como el superhéroe, pues según los pensamientos de muchos, se trata del Superman más icónico que ha existido en la historia.

En estos tiempos, Henry es uno de los actores más queridos de la industria, y es que con su talento, carisma y buena apariencia ha logrado conquistar los corazones de sus fanáticos. Como ya sabemos, uno de los roles más famosos que ha interpretado es el Superman, sin embargo, recientemente su fama proviene de otro personaje, Geralt de Rivia, el protagonista de The Witcher - 67%, la exitosa serie de Netflix basada en el videojuego del mismo nombre.

A pesar de la increíble popularidad del Superman de Cavill, hasta el momento sólo ha tenido una película en solitario, y no se tiene información acerca de algún proyecto de Henry como Clark Kent en el futuro. Este hecho definitivamente ha decepcionado a sus admiradores, ya que es el deseo de muchos volverlo a tener como el superhéroe en pantalla grande. Como medida de apoyo a Cavill para que continúe siendo Superman y consiga una secuela de Man of Steel, sus fans se organizaron por medio de Twitter e invitaron a todo aquel que simpatice con el Superman de Henry a usar el hashtag #MakeMOS2withHenry (Hagan Man of Steel 2 con Henry) el día 30 de diciembre.

Hagamos esto juntos, difundan la palabra # MakeMoS2WithHenry

Let's Do This Together 💪🏻



Spread the word#MakeMoS2WithHenry pic.twitter.com/rhVzSd2Jk5 — Geralt Of HamadaVerse (@Itssan177) December 27, 2021

La respuesta que obtuvo este llamado para ayudar a Henry Cavill fue contestada por miles de usuarios de la red social y entre los tweets de apoyo, los fans expresaron lo que pensaban del Superman del actor. La mayoría estaban llenos de palabras positivas en donde se referían a Cavill como la mejor versión del superhéroe que haya existido y que sería un desperdicio que no hicieran más películas con él. Te dejamos a continuación algunos de los tweets más destacados sobre el tema:

Honestamente, creo que todos los actores que han interpretado a Superman han aportado algo al papel, pero Henry Cavill es mi Superman favorito y tiene asuntos pendientes. #makeMOS2withHenry #HenryCavillSuperman.

I honestly think all the actors who have played Superman have brought something to the role but Henry Cavill is My favourite Superman & he has unfinished business#makeMOS2withHenry #HenryCavillSuperman pic.twitter.com/TwKHaVva7A — Steven’s Greetings 🎄 (@stebob1984) December 30, 2021

#MakeMOS2WithHenry realmente se lo merece, el hombre es un Superman de la vida real que es amable y trata a todos con respeto. Lo más importante es que su mejor amigo es su perro Kal, ¡eso solo lo convierte en Superman para mí! Henry Cavill es mi #Superman

#MakeMOS2WithHenry he really deserves it, the man is a real life Superman who is kind and treats everyone with respect. Most importantly, his best friend is his dog Kal, that alone makes him Superman to me! Henry Cavill is my #Superman pic.twitter.com/tfNoOmk7kz — Michael (@MB1864) December 30, 2021

Henry Cavill es la encarnación de Superman. Se han tardado en darle a este hombre otra película en solitario. ¡EL HOMBRE DE ACERO ES UNA OBRA MAESTRA! #MakeMoS2withHenry #ManofSteel #Superman #RestoreTheSnyderVerse

Henry Cavill Is The Embodiment of Superman. It’s way past due for this man to get another solo film. MAN OF STEEL IS A MASTERPIECE!#MakeMoS2withHenry#manofsteel #Superman #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/J9C0gXKeZ2 — TheTruth"Intro King"31 (@Truth31The) December 30, 2021

Sip. Henry Cavill es el mejor Superman que se ha retratado hasta ahora. # MakeMOS2WithHenry. Olvídense del wannabe de televisión, las tonterías de Lois y Clark. Cavill es idéntico al papel, es como si hubiese sido arrancado de las páginas del cómic. @wbpictures todavía tiene tiempo para arreglarlo todo.

Yup. Henry Cavill is the best Superman that has been portrayed so far.#MakeMOS2WithHenry



Forget the TV wannabe, Lois And Clark nonsense. Cavill looks the part, he is like ripped out of the comic book pages.@wbpictures still has time to fix it all.#RestoreTheSndyerVerse pic.twitter.com/9gOhuF2SjQ — Sutherland (@ASutherland78) December 30, 2021

No es sólo una 'S', en mi mundo, significa esperanza. El Superman de Henry Cavill es uno de los mejores Superman que hemos visto. Claramente se merece una secuela. No lo echemos de menos esta vez. # makeMOS2withHenry #RestoreTheSnyderVerse # ManOfSteel2

" It's not an "S", On my world, It means hope " 😍😍😍

Henry Cavil's Superman is one of best superman we've ever seen ❤✌️ Clearly he deserve a sequel 😌😌

Let's not miss him this time shall we 🥺❤🙏 #makeMOS2withHenry #RestoreTheSnyderVerse#ManOfSteel2 pic.twitter.com/f4A7Ae4kCW — Vimukthi Lakshan (@Vimukth69611671) December 30, 2021

Se merece otra oportunidad # MakeMoS2withHenry. No era un fan de Superman hasta que vi Man of Steel, creo que esta sigue siendo la mejor actuación de su carrera. Henry es un apasionado del personaje y aprecio eso.

He deserves another chance#MakeMoS2withHenry



I wasnt a superman fan until i watched Man of Steel, i believe this is still the best acting performance of his career. Henry is passionate about the character and i appreciate that pic.twitter.com/f1RtTk3Umc — may (@batherois) December 30, 2021

Es el mejor Superman de live action hasta ahora. Y su viaje como Superman aún no ha terminado. No soy fanático del personaje de Superman. Pero merece seguir avanzando como Superman. #makeMOS2withHenry

He is the best live action Superman yet. And his journey as superman not finished yet.. Im not a fan of superman character. But he deserve a another step forward as superman. #makeMOS2withHenry pic.twitter.com/rUPjgzfEp4 — Hiranya Mithun (@hiranya_MK) December 30, 2021

#MakeMOS2withHenry El Superman de Henry Cavill es una de las personificaciones únicas que hemos visto. @zacj @hbomax @WarnerMedia @Warner Bros. No lo echemos de menos esta vez.

El DCEU comenzó con él. Se lo merece. Tráelo de vuelta como #Superman. Necesitamos esto. #DCFanDome ¡Necesito esto! @DC comics # MAKEMOS2WITHHENRY

#MakeMoS2WithHenry no hay razón para no hacer más películas de Superman, ¡con el Superman perfecto! ¡Henry se lo merece y también la cantidad infinita de fanáticos de Superman! También #RestoreTheSnyderVerse

#MakeMoS2WithHenry there’s no reason not to make more Superman movies, with the PERFECT SUPERMAN! Henry deserves it and so do the infinite amount of fans of Superman! Also #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/fiF9i18qC7 — Sunny Atwal (@RealSunnyAtwal) December 30, 2021

