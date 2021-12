HBO Max superó en descargas a Netflix y Disney Plus este 2021

Con la pandemia en su punto más alto el año pasado, las plataformas de streaming se convirtieron en la salvación de muchos. Ya fuera porque los cines del mundo estaban cerrados o porque la gente prefería resguardarse en su casa, estos servicios luchaban por acaparar la atención del público. Buena parte de la audiencia puede acceder a más de una de estas aplicaciones, pero para otras personas se trata de averiguar cuál tiene el mejor catálogo para darle prioridad. HBO Max es relativamente nueva, pero ha hecho un gran trabajo ofreciendo contenido de calidad y haciendo estrenos duales. Al final, durante 2021 tuvimos títulos como La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, Godzilla vs. Kong - 85%, Duna - 75% y Matrix Resurrecciones - 65%.

La batalla entre los diversos servicios de streaming es más dura que nunca y la forma en la que cada una enfrentó la pandemia mundial se convirtió en la clave para los espectadores. Disney+ primero intentó tener estrenos duales, pero con un costo extra, lo cual no sentó nada bien con los suscriptores que ya pagan mes tras mes su paquete. La demanda por el estreno de Black Widow - 87% fue lo que terminó por demostrar que la elección no fue la correcta, y el éxito masivo de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% fue, en parte, gracias al cambio de decisión en el momento justo. Netflix siempre tiene sus estrenos exclusivos y la llegada de ciertas películas a cines del mundo es más una forma de asegurar reconocimiento en ciertas premiaciones, siendo El poder del perro - 98% y No miren arriba - 74% dos de sus títulos más fuertes.

Por su parte, HBO Max decidió tener estrenos duales en Estados Unidos y un espacio reducido entre estrenos en el resto del mundo. No hace mucho, los ejecutivos de Warner aclararon que los estrenos duales se hicieron para sobrevivir a la pandemia, pero ahora es tiempo de regular y ayudar a los cines, dejando la experiencia deseada por los creadores, por lo que regresarán a estrenos exclusivos en salas comerciales. Sin embargo, aquellos que sigan esperando en su casa no tendrán que esperar tantos meses para ver estas películas en la comodidad de su hogar. The Batman , por ejemplo, siendo uno de sus estrenos más esperados llegará a la plataforma 45 días después de su aparición en cartelera.

Esta interesante propuesta parece servir con el público, pues se acaba de revelar que HBO Max se convirtió en una de las 10 aplicaciones más descargadas del año y la única de streaming que entró en el Top 10. Las redes sociales son las que siguen siendo más fuertes, así que no es raro verlas en la lista, pero sí es curioso que ni Netflix ni Disney+ lograran colarse.

Cada año, Apptopia, una plataforma de análisis, saca su lista de aplicaciones más descargadas por los usuarios en Estados Unidos y el mundo. Este año, sólo HBO Max aparece como representante de los servicios de streaming, y lo hace en la última posición.

El Top 10 de apps descargadas en Estados Unidos es:

1.- TikTok

2.- Instagram

3.- Snapchat

4.- Cash App

5.- ZOOM

6.- Messenger

7.- Facebook

8.- WhatsApp

9.- Youtube

10.- HBO Max

Como podemos observar, la mayoría son aplicaciones de redes sociales muy populares y un par pueden deberse a la necesidad de trabajar desde casa y no de manera presencial. Aunque el estudio aclara (vía Deadline) que HBO Max comenzó con pocos números cuando se inauguró la plataforma, a finales del año pasado mejoró el panorama y los estrenos duales sirvieron para obtener más clientes. Según los datos, la app se descargó un total de 45 millones de veces entre diciembre del 2020 y diciembre de este año.

La misma fuente explica que los datos que la empresa dio a conocer en octubre del 2021 reportaban 45.2 millones de suscriptores. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las aplicaciones para streaming se descargan en Smart TV y tablets, rara vez en celulares. Sin embargo, estos servicios también permiten descargar la aplicación en varios lugares a la vez y no es raro que una persona las tenga en todos sus dispositivos.

Pero el Top 10 mundial es algo diferente y ahí no entró ninguna plataforma de streaming. A pesar de estos prometedores números, HBO Max no es la aplicación más importante. Netflix se mantiene como la más popular y sigue al frente con más de 214 millones de suscriptores, aunque durante el 2021 sí tuvo una baja importante en Estados Unidos. Por su parte, Disney+ reportó en noviembre contar con más de 118 suscriptores, pero también perdió impulso luego de dos años de su llegada. Todos estos servicios siguen luchando para conquistar a su público y estamos en un momento muy competitivo con estrenos exclusivos, cientos de series originales y una explotación de franquicias sin precedentes.

