Keanu Reeves no cree que haya una secuela de Matrix Resurrecciones

Matrix Resurrecciones - 65% ya está disponible en las salas de cine y HBO Max para que la disfrutes. Se trata de la cuarta entrega de la franquicia de Matrix - 87% la cual tuvo sus inicios en el año 1999 y que hasta nuestros días continúa siendo una de las sagas más importantes de ciencia ficción y acción que hayan pasado por la pantalla grande. Su presencia es tan fuerte que permanece en las mentes de los primeros fanáticos y también de las nuevas generaciones que han podido gozar de las cintas y quedar completamente encantados. La franquicia cuenta con tres títulos predecesores que son Matrix, Matrix Recargado - 73% y Matrix: Revoluciones - 36%.

Independientemente de las críticas que Matrix Resurrecciones se ha llevado desde su estreno el pasado 22 de diciembre, sabemos que alguno de los admiradores de la legendaria franquicia estarán decepcionados al escuchar que es poco probable tener una secuela del filme. En una reciente entrevista en el podcast de Empire, Keanu Reeves, quien repite su papel de Neo en Resurrecciones, dijo que no creía que la directora Lana Wachowski estuviera interesada en hacer otra película de Matrix. “Si tuviera que emitir una votación, no, un voto, un voto, diría que Lana no haría otro Matrix”, agregó el actor.

Las palabras de Keanu nos dejan en claro que la directora no tiene la intención de traer otra cinta de Matrix en algún futuro cercano. Además, en una entrevista para Collider, el productor James McTeigue también confirmó que no hay planes para más proyectos en la franquicia. Sin duda son noticias muy tristes para aquellos que admiran la historia de Matrix, a Neo y al resto de los personajes. McTeigue dijo lo siguiente a Collider:

Por el momento, es solo la película que has visto. No tenemos una precuela en mente. No tenemos una secuela en mente. No tenemos más trilogía.

Todas las negativas de los altos mandos de la película aseguran que Matrix no volverá pronto. Sólo esperamos que no pase demasiado antes de tener a Keanu de vuelta a la acción en alguna otra franquicia. De cualquier forma, si por azares del destino los planes de Lana y Lilly Wachowski llegan a cambiar y deciden regresar con una quinta película de Matrix, Reeves dijo que él estaría encantado de participar. El actor dijo lo siguiente:

¡Si ella me invita de nuevo, estoy dentro!

El estreno de Matrix resurrecciones se llevó a cabo en cines y en la famosa plataforma de streaming HBO Max, hecho que no convenció a todos los relacionados con la producción de la película. Muchos de los afiliados a los proyectos de Warner Bros. no apoyan la decisión de la compañía de traer su contenido al servicio de streaming. Un ejemplo de esto son los directores Christopher Nolan y Denis Villeneuve, pues ambos externaron dicha inconformidad con la empresa. De cualquier manera, la situación es diferente si hablamos de Keanu, pues reveló en una entrevista reciente para The Guardian que él no tiene nada en contra de que la gente pueda disfrutar del filme desde la comodidad de su hogar.

Si aún no has visto Matrix Resurrecciones, te aconsejamos que no te dejes guiar por las críticas y la veas tú mismo para que saques tus propias conclusiones. En la cinta podrás ver a Keanu Reeves como Neo y a Carrie-Anne Moss como Trinity, junto a un reparto que incluye talentosos actores como Lambert Wilson, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra y Christina Ricci.

