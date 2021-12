Guillermo del Toro recomienda películas, libros y arte para este 2022

El año está a punto de terminar, y además de que los medios comparten sus listas de las mejores y las peores películas, algunas celebridades aprovechan para también compartir sus listas. Guillermo del Toro, uno de los directores más queridos y reconocidos de la actualidad, decidió compartir una lista pero no sólo de películas, sino también de libros y otras formas de expresión artística, y no se limitó a lo hecho en 2021, sino de cualquier época.

El ganador del Óscar a Mejor Película y Mejor Director por La Forma Del Agua - 92%, además de ser un cinéfilo de corazón, es un gran lector y un artista visual muy talentoso. Por todo lo anterior, no hay nadie mejor en quien confiar para que nos recomiende películas, libros, cómics y arte, que el buen Guillermo del Toro. En un nuevo hilo de Twitter, el cineasta dice que sus recomendaciones podrían ser del interés de sus seguidores para el año que está por comenzar.

Lo primero que menciona es el libro Serenata, de James M. Cain , al cual describe como “una historia dura realmente oscura de pasión, deseo y asesinato”, y añade que “hay una escena en una iglesia colonial que es increíblemente visual y retorcida”. Su segunda recomendación es la película italiana L'arcano incantatore (1996), también conocida como Arcane Sorcerer, dirigida por Pupi Avati, y a la cual llama “la Barry Lyndon - 96% de las películas de horror … llena de tradición esotérica que está bien investigada y es auténtica. Una obra maestra olvidada”.

Después Del Toro habla de las pinturas de David Roberts, pintor británico que viajó a Egipto y dejó plasmado lo que vio, con una calidad que “va más allá del exotismo de los orientalistas y evoca un misterio y una escala cósmica”. Luego el cineasta recomienda el libro Nadie gana, de Jack Black (no el actor), una autobiografía que lleva al lector al “vientre de Estados Unidos”.

Other Men's Women, cinta de 1931 dirigida por William Wellman, es elogiada por Del Toro con estas palabras: “...representa un conmovedor triángulo amoroso. Un trabajo de cámara fluido y magnífico y una aparición temprana de [James] Cagney que saborearás”. Luego volvemos a la literatura con La gallina degollada y otros cuentos, del autor uruguayo Horacio Quiroga, “uno de los mejores narradores y nunca olvidarás sus imágenes de otro mundo y sus finales impactantes. ‘El Almohadón de Plumas’ y la historia del título son ejemplos perfectos de esto”.

Después tenemos el único cómic en su hilo de Twitter, The Biologic Show, de Al Columbia, y compara la obra con una mezcla de los dibujos animados de Fleischer Studios y la visión artística de David Lynch. Volviendo a los libros, Del Toro recomienda Monster midway: An uninhibited look at the glittering world of the carny, de William Lindsay Gresham, también autor de Nightmare Alley, novela que fue adaptada a la pantalla grande por el director y que se estrenará en México el 27 de enero. A continuación pueden ver la lista de las recomendaciones antes mencionadas:

Libros

-Serenata, de James M Cain,

-La gallina degollada y otros cuentos, de Horacio Quiroga

-Nadie gana, de Jack Black

-Monster midway: An uninhibited look at the glittering world of the carny, de William Lindsay Gresham

Películas

L'arcano incantatore, de Pupi Avati

Other Men's Women, de William Wellman

The Reckless Moment, de Max Ophüls

Cómic

The Biologic Show, de Al Columbia

Arte pictórico

Pinturas de Egipto, de David Roberts

SERENADE by James M Cain. This is lesser-known Cain but a really dark hardboiled story of passion, desire and murder. There is a scene in a colonial church that is unbelievably visual and twisted. — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 29, 2021

En estos momentos Guillermo del Toro sigue recomendando obras artísticas que pueden ver en su cuenta de Twitter. Esperamos que este 2021 hayan podido disfrutar de muchas películas y series, libros y cómics, o de cualquier tipo de arte que sea de su agrado. Para este 27 de enero de 2022, en México llegará a los cines El Callejón de las Almas Perdidas - 70%, lo nuevo de Del Toro, y aunque todavía no tiene fecha de estreno, se espera que en este año llegue su largometraje stop-motion de Pinocho a Netflix.

