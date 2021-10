Resident Evil: Hannah John-Kamen dice que Jill Valentine será una completa "bad-ass"

Hace casi cinco años la última entrega de la saga cinematográfica de Resident Evil llegó a los cines, Resident Evil: Capítulo Final - 35%, y ahora estamos a unas semanas de que el reboot, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, se estrene. Los fanáticos de la exitosa franquicia de videojuegos esperan una versión mucho más fiel que lo hecho por Paul W.S. Anderson, y al menos ya es un paso en la dirección correcta que los personajes de los videojuegos sean los protagonistas en la nueva película.

Jill Valentine, quien fuera protagonista del videojuego Resident Evil 3: Nemesis, y un personaje recurrente en la saga, apareció en las películas Resident evil 2: Apocalipsis - 21%, Resident Evil 4: La Resurrección - 23%, y Resident Evil 5: Venganza - 30% en un papel secundario, interpretada por Sienna Guillory. Ahora, en Resident Evil: Welcome to Raccoon City, y bajo la piel de Hannah John-Kamen, Jill promete ser una auténtica guerrera como en los videojuegos.

La actriz es conocida principalmente por sus papeles en Ant-Man and the Wasp - 85% como Ava Starr / Fantasma, y en Ready Player One: Comienza el Juego - 78% como F'Nale Zandor, la subordinada del villano. En el más reciente featurette de la nueva cinta de Resident Evil, John-Kamen habló de su personaje y se refirió a éste como una “bad-ass”:

Me encantan las películas de horror, y yo pensaba, si esto sucediera realmente, ¿cómo sobreviviría? ... [Jill] trabaja en la fuerza policial en este pueblito. Es muy leal, no te puedes meter con ella, es simplemente una bad-ass.

En los videojuegos de Capcom, Jill Valentine es una policía con grandes habilidades. En Resident Evil 3: Nemesis, ella debía sortear toda clase de peligros en Raccoon City, e incluso enfrentarse al malvado monstruo Nemesis. Sin embargo, en la primera película donde apareció, no tuvo mucha importancia pues se puso en el centro de la historia a Alice, personaje creado por Paul W.S. Anderson e interpretado por su esposa, la actriz Milla Jovovich.

Esta es la sinopsis oficial de Sony de Resident Evil: Welcome to Raccoon City:

Una vez el prospero hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City es ahora un moribundo pueblo del medio oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad como un páramo desolado... con un gran mal amenazando bajo la superficie. Cuando ese mal es liberado, los habitantes se ven para siempre... cambiados... y un pequeño grupo de sobrevivientes debe trabajar unido para descubrir la verdad detrás de Umbrella y lograr pasar la noche.

Las adaptaciones de videojuegos al cine no siempre han gozado de la mejor suerte. De hecho, el encargado de dirigir la primera saga cinematográfica de Resident Evil fue uno de los responsables de que se consideraran a las películas de videojuegos como malas. Antes él fue el encargado de dirigir la primera adaptación de Mortal Kombat - 34%, y su obra más reciente fue la adaptación de Monster Hunter: La Cacería Comienza - 50%, pero a pesar de ello, él dijo en una entrevista con Entertainment Weekly en 2020:

Muchos libros se adaptan y las adaptaciones no funcionan, pero nadie dice que las adaptaciones de libros estén malditas.

Sus palabras son ciertas, no obstante, su trabajo no dice lo mismo. Las adaptaciones de videojuegos a su cargo fueron lamentables. Para nuestra buena suerte, hemos tenido mejores ejemplos de películas basadas en videojuegos en los últimos años. A consideración de algunos, Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28% fue una película con muchos puntos positivos, si bien no convenció a la mayoría de los críticos, los fans estuvieron entusiasmados por el trabajo de Duncan Jones y esperaban con ansias la secuela, aunque nunca llegó. Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos también se coronó como la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia, con más de US$400 millones recaudados a nivel mundial.

