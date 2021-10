The Last Kingdom terminará con una película después de la quinta temporada

En el mundo de la televisión, ahora tomando el control los servicios de streaming, el espectador puede encontrarse con una infinita variedad de productos tan distintos unos de otros. Si bien la fantasía, así como los programas históricos, han acaparado la atención de la crítica, también es trabajo de la audiencia hacer que una producción sea o no exitosa. Esto no sólo se ve reflejado en sus calificaciones, sino también en las decisiones que se toman para generar más contenido relacionado.

Sigue leyendo: La quinta temporada de The Last Kingdom será la última

Los dramas históricos como The Crown - 90% se han posicionado, pero también están historias de acción y aventura que trascienden de manera notable como el caso particular de Game of Thrones - 98% a pesar de su fallido final, sin embargo, esta aún tiene mucho qué contar con los spin-offs que se están preparando. A finales del año pasado Vikingos - 90% emitió su ultima temporada con éxito, pero Netflix no ha permitido que exista un vacío en su catálogo y pronto lanzará Vikings: Valhalla.

Sin embargo, existe otra versión de aquellas culturas paganas y sus enfrentamientos vistos desde un particular conflicto en donde un hombre tiene una lucha interna constante sobre su identidad o pertenencia al ser hijo de sajones educado por vikingos. The Last Kingdom - 75%, lanzada por la BBC en 2015 y adquirida por el gigante del streaming a partir de su segunda temporada, está cerca de llegar a su fin, pues en mayo se hizo oficial que la quinta temporada sería la última.

Pero que la serie termine no significa que ya no haya nada que contar. De acuerdo a lo que se ha informado en Deadline, la historia no marcará su final en la última temporada, sino en un largometraje que ya comenzó su proceso de pre-producción. La cinta llevará por nombre Seven Kings Must Die y tendrá una duración de dos horas en total siguiendo, por supuesto, con Alexander Dreymon en el papel protagónico de Uhtred.

Continúa con: 5 animes que debes ver si eres fan de Game of Thrones

La cinta correrá bajo la dirección de Ed Bazalgette, quien dirigió varios episodios de las temporadas tres y cuatro, así como también ha dirigido para otras series importantes como Doctor Who - 97% y The Witcher. Hasta el momento se sabe que el elenco original va a volver a la pantalla, pero aún no se ha revelado si habrá nuevos integrantes. Hay que recordar que la serie está basada en una serie de libros llamada The Saxon Stories de Bernard Cornwell .

En general, la quinta temporada es una adaptación en conjunto de la novena y la décima novela: Warriors of the Storm y The Flame Bearer. Tomando en cuenta los libros que aún quedan pendientes, y si es que pretenden ser fieles a ellos, sería difícil que la historia termine de contarse en un par de horas, por lo que no sería nada raro que Netflix buscara, de acuerdo a la respuesta del público, realizar una segunda entrega.

Te puede interesar: TUDUM: Se lanza primer tráiler de Valhalla, el spin-off de Vikingos

La producción de la película se llevará a cabo en Budapest el próximo año, casi al mismo tiempo en el que la serie se esté proyectado; y tratando de seguir el hilo de los libros, entre la ultima temporada y la película veremos a Uhtred reclamando la tierra de su ciudad natal, es decir, Bebbanburg. Quizá el mayor valor que se le ha otorgado al programa radica en lo que significa históricamente esta parte importante de la construcción de la Inglaterra que hasta hoy conocemos.