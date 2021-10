Zendaya declara que las redes sociales le provocan ansiedad

Zendaya es una de las estrellas juveniles más exitosas del momento, todo gracias a su talento y firme relación con los mejores estudios de Hollywood. La actriz de 25 años no cuenta con una amplia filmografía en la industria, sin embargo, su aparición en producciones de éxito como Euphoria - 76%, Spider-Man: Lejos de Casa - 82% o El Gran Showman - 54% le han valido el reconocimiento y admiración de millones de personas en redes sociales. Pero no todo es maravilla y gloria para la celebridad, una nube oscura atormenta su vida de manera constante y se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto.

Iniciada como estrella Disney en su infancia, Zendaya escaló los peldaños necesarios para convertirse en una estrella con más de 110 millones de seguidores en Instagram, número que pocas celebridades pueden presumir. En estos momentos disfruta de una memorable etapa en su vida gracias a Duna - 75%, la nueva cinta de Denis Villeneuve que todo mundo está comentando. Zendaya se convirtió en uno de los rostros fundamentales en las entrevistas de prensa, y para la revista People habla sobre su complicado vínculo con las redes sociales, una mal que aqueja a muchos integrantes de las generaciones jóvenes en la actualidad.

Siempre fui una niña tímida. Me di cuenta de que estar en las redes sociales me pone un poco ansioso, o me hace pensar demasiado. No he estado publicando, y mis fans probablemente lo odian, lo cual entiendo. Pero me abruma demasiado tener que publicar cosas, y si pienso demasiado en ello, no lo haré. No vale la pena ... [Mis fans] quieren que sea feliz y exista más allá de las redes sociales. Prefiero hacer lo que amo y luego publicar cuando tengo un proyecto para promover... Tómate el tiempo que necesites y no te compares con nadie más.

En Dune, Zendaya interpreta a Chani, una influyente guerrera Fremen que Paul Atreides mira en sus sueños desde antes de llegar a Arrakis, el planeta desértico. Aunque la actriz aparece pocos minutos en escena, Villeneuve ya declaró que formará parte esencial de la secuela (si es que Warner la autoriza). Aquí las palabras del director para Il Venerdi hace algunas semanas: “No puedo esperar a rodar la segunda parte de Dune para tener otra vez juntos a Timothée Chalamet y a Zendaya. Sabiendo que en el siguiente capítulo, Zendaya va a ser la protagonista de la historia.”

Recordemos que Dune sólo abarca la primera mitad de la novela escrita por Frank Herbert , pieza fundamental de la literatura de ciencia ficción que Warner Bros. ya está mirando como saga potencial. Chani no es un personaje tan importante en el planteamiento, pero se convierte en una figura indispensable más adelante; esperamos que el estudio no se demore en aprobar una continuación para la aventura y los fans no tengan que esperar tanto en esta ocasión (la pandemia le hizo suficiente daño a la primera parte). Puedes leer la sinopsis de Dune a continuación:

Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque Leto, la dama Jessica y el hijo de ambos, Paul Atreides, llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados.

