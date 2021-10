Elliot Page y Lilly Wachowski apoyan la huelga de empleados queer en Netflix por transfobia

Netflix se metió en un grave aprieto hace varios días al lanzar el especial de stand-up, The Closer, protagonizado por el comediante Dave Chappelle. El contenido incluye algunos chistes sobre la comunidad LGBT que han sido considerados como transfóbicos; aunque algunos trabajadores de Netflix (entre ellos una chica trans) se pronunciaron al respecto e incluso fueron suspendidos por intervenir en una junta de alto rango, el director de contenido de la empresa, Ted Sarandos, dijo en un principio que ese tipo de material no tiene impacto en el mundo real.

Por supuesto que lo anterior causó indignación y en redes sociales se notó el disgusto. Empleados queer de Netflix alzaron la voz en una de las cuentas oficiales y este miércoles se inició una huelga en las oficinas de la empresa que busca hacer respetar las voces transgénero, exigiendo más contenido inclusivo y LGBT. En este contexto, Elliot Page y Lilly Wachowski han enviado mensajes de apoyo a los trabajadores del gigante rojo, alentando la huelga y pidiendo mayor diversidad en el catálogo, así como atención y defensa a las vidas trans.

Estoy con los empleados trans, no-binarios y BIPOC [negros, indígenas y personas de color] en Netflix que luchan por más y mejores historias trans y un lugar de trabajo más inclusivo. #NetflixWalkout

#NetflixWalkout Si no estás defendiendo las vidas trans, necesitas echar un buen vistazo a con quién ESTÁS parado. ¡Buena suerte hoy a todos!

Ted Sarandos intentó apaciguar las cosas a través de una larga entrevista con The Hollywood Reporter en la que admite su error e insensibilidad respecto a que las series, película o contenido como el de Chappelle no tienen impacto en el mundo real: “Puedo decirles que lo arruiné con esas declaraciones de dos maneras. [... ] Debería haber reconocido en esos correos electrónicos que un grupo de nuestros empleados estaba sufriendo por una decisión comercial que tomamos.” Aunque aseguró que de ahora en adelante la empresa escuchará más a menudo las voces trans, eso no impidió que la huelga iniciara este miércoles y se difundiera en redes con el hashtag #NetflixWalkout.

Lo cierto es que Netflix se negó a retirar The Closer del catálogo. Ted Sarandos justifica la decisión mencionando la existencia de públicos diferentes, junto con la necesidad de crear contenido sobre temas diferentes: “Tenemos que entretener al mundo, parte de ese desafío significa que tienes audiencias con varios gustos, diversas sensibilidades, diversas creencias. Realmente no puedes complacer a todos o el contenido sería bastante aburrido.” De acuerdo con Sarandos, Netflix aboga por la libertad de expresión, asegurando que eliminar el contenido de Chappelle sería coartarla.

The Hollywood Reporter informó que, B. Pagels-Minor, uno de los empleados que organizó la huelga fue despedido este viernes por liberar información confidencial de la empresa. Para el medio informativo habló sobre sus acciones:

Cuando pensé en por qué estaba participando, es porque quiero que mi hijo no crezca con contenido que me odia. Quiero que mi hijo crezca en un mundo donde vea que su padre, una persona trans negra, porque existo, contrario a lo que dice el especial, contrario a lo que dice mucha gente que me valora, es una persona importante también.

Está claro que de ahora en adelante, Netflix hará mucho más por sus empleados LGBT. La empresa ha declarado su completa disposición para hablar sobre nuevas perspectivas y juntos marcharán hacia la creación de material con contenido diverso e inclusivo. Los tiempos siguen cambiando en la era del streaming y se acercan cosas más grandes.

