Ted Sarandos admite que se equivocó en su comentario sobre especial transfóbico de Dave Chappelle

La polémica en contra de Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, comenzó cuando hace algunos días tomó la decisión de no quitar de la plataforma el especial de stand-up The Closer, protagonizado por Dave Chappelle. El contenido fue señalado por sus chistes transfóbicos y misóginos, despertando la inconformidad de varios empleados en la empresa, entre ellos una ingeniero transgénero que fue suspendida por intervenir en una reunión de ejecutivos para hablar sobre el tema. Las cosas para Sarandos se pusieron realmente mal y ahora vuelve con nuevas declaraciones en las que admite haber errado en algunas palabras.

Para Variety, Ted Sarandos comentó el pasado jueves: “Si bien algunos empleados no están de acuerdo, creemos firmemente que el contenido de la pantalla no se traduce directamente en un daño del mundo real.” Lo anterior despertó la ira de la comunidad trans, e incluso empleados queer de Netflix se pronunciaron a través de una cuenta oficial de la empresa. No podía creer las palabras del ejecutivo al decir que las series y películas no tienen impacto en la realidad. Ahora, The Hollywood Reporter entrevista a Sarandos y le pregunta si su postura ha cambiado.

No, mi postura no ha cambiado. Puedo decirles que lo arruiné con esas declaraciones de dos maneras. En primer lugar, ante todo, debería haber reconocido en esos correos electrónicos que un grupo de nuestros empleados estaba sufriendo y realmente se sentían heridos por una decisión comercial que tomamos. Y yo, en lugar de reconocer eso primero, me enfoqué directamente en algunas razones. Entonces diría que esos correos electrónicos carecían de humanidad, en los que generalmente me comunico con nuestros equipos.

Aunque Ted Sarandos admite su insensibilidad y falta de empatía ante la comunidad trans y sostiene que “ese contenido en pantalla puede tener un impacto en el mundo real, positivo o negativo”, también señala que la empresa no eliminará el especial de Dave Chappelle de la plataforma. Esa decisión podría resultar polémica para quienes están luchando por el respeto hacia las personas transgénero, pero el ejecutivo retoma la controvertida postura de la empresa, destacando la importancia del libre discurso y la necesidad de Variedad en el contenido de Netflix:

Cuando pensamos en este desafío, tenemos que entretener al mundo, parte de ese desafío significa que tienes audiencias con varios gustos, diversas sensibilidades, diversas creencias. Realmente no puedes complacer a todos o el contenido sería bastante aburrido. Y les decimos a nuestros empleados por adelantado que estamos tratando de entretener a nuestros miembros y que parte del contenido de Netflix no les va a gustar, por lo que este tipo de compromiso con la expresión artística y la expresión artística libre a veces entra en conflicto con personas que se sienten protegidas y seguras.

The Hollywood Reporter también cuestionó a Ted sobre el manejo de la situación con los empleados LGBT en Netflix: “Durante los últimos días, solo ha sido escuchar a la gente y saber cómo se sienten y qué les gustaría. Quiero decir que estamos profundamente comprometidos con la inclusión en la pantalla.” Con sus declaraciones, está claro que Sarandos comprendió un poco tarde el problema en el que se había metido y ahora quiere solucionarlo, no obstante, la permanencia de The Closer en Netflix podría no dejar tranquilos a los trabajadores de la empresa que han levantado la voz; aunque no piden retirar el especial, Ted informa que el especial de Chappelle contiene un mensaje de advertencia al principio sobre lenguaje fuerte, además, está clasificado para adultos. El ejecutivo dice tener la convicción de escuchar todavía más a sus trabajadores LGBT de ahora en adelante.

