Es apenas el comienzo: Kevin Feige promete más superhéroes gays

Es cierto que Marvel Studios nos ha entregado muchas historias durante los últimos tres años, pero todavía le queda un largo camino por delante. Kevin Feige, Jefe Creativo de Marvel Entertainment, tiene planes importantes en mente y eso incluye amplia representación de la comunidad LGBT. Durante una reciente entrevista con Variety, el ejecutivo declara que al MCU todavía le faltan numerosos personajes gays por introducir. Se acercan tiempos excelentes para la diversidad y la inclusión.

Suscríbete aquí a Disney Plus

Marvel Studios no abogó por las minorías en sus primeros años, eso lo sabemos. El MCU inició mayormente con personajes masculinos, blancos y heterosexuales, pero el paso del tiempo le ha abierto la puerta a otro tipo de superhéroes y muy pronto seremos testigos de los cambios. Por ejemplo, Eternals nos presentará a la primera pareja homoparental, pero eso tan sólo representa el inicio. Kevin Feige se adapta a los tiempos que corren y asegura que los fans tendrán más personajes homosexuales con los cuales sentirse representados.

Durante su aparición en el estreno mundial de Eternals este 18 de octubre en Los Angeles (con asistencia exclusiva para actores, prensa y algunos afortunados), Kevin Feige habla sobre los personajes LGBT en la industria de historietas y declara que su aparición en el MCU apenas es el principio:

Los superhéroes gays han existido desde antes en los cómics, ya era hora de que llegaran a las películas y eso es sólo el comienzo.

También lee: Presidente de DC Comics refrenda su apoyo al nuevo Superman bisexual

Tuvieron que pasar varios años para que el Universo Cinematográfico de Marvel abriera las puertas a personajes LGBT y, aunque no son realmente abundantes, ya están generando una distinción e importante base de fanáticos en redes sociales. En Avengers: Endgame - 95% apareció por breves segundos un personaje LGBT interpretado por Joe Russo, uno de los directores, no obstante, los más populares son Valkyrie, Loki y Sylvie. De la primera no hemos visto una declaración formal en pantalla, pero ya en entrevistas se ha mencionado su naturaleza bisexual. Los otros dos personajes fueron confirmados como bisexuales en el tercer capítulo de Loki - 96%, la exitosa serie de Disney Plus que ha sentado las bases para el multiverso de los próximos meses y años.

Una nueva era está por comenzar para Marvel Studios en la pantalla grande. Aunque sus series han tenido éxito en Disney Plus, nada se compara con la gloria de las salas de cine (y con los cientos de millones de dólares capaces de reunir a nivel global). La primera película de la nueva etapa fue Black Widow - 87%, le siguió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% y muy pronto tendremos Eternals con personajes completamente nuevos en la saga. El trabajo de Chloé Zhao, quien funge como directora, ya está siendo alabado en las primeras reacciones de los críticos.

La diversidad en Disney había sido muy escasa, al menos en marcas de talla global como Star Wars y Marvel Studios. La casa de superhéroes tiene un gran desafío por delante, pues la representación es un tema muy importante en la industria del entretenimiento actual y es vital que las películas le otorguen el lugar que merece. Eternals se alza como el bastión máximo de la diversidad en la nueva era del MCU y seguramente le dará a su empresa cientos de millones de dólares en ganancias. De acuerdo con la información oficial, llegará a salas de cine el próximo 5 de noviembre; por el momento no se ha anunciado alguna fecha para su lanzamiento en streaming, pero al igual que con Shang-Chi, seguramente pasará un par de meses después. Se acercan tiempos mejores para el Universo Cinematográfico de Marvel y, como dice Kevin Feige, es tan sólo el comienzo.

No te vayas sin leer: Eternals mostrará lo hermosas que son las familias homoparentales, dice actor