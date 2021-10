The Batman presenta emocionante spot de TV

A través de DC FanDome, celebrada el pasado 16 de octubre, se reveló valioso material sobre las películas y series que están por venir para los fans de los superhéroes DC. The Batman fue uno de los puntos más atractivos del evento, revelando su segundo tráiler oficial y dejando al público boquiabierto ante las imágenes. Pero aquello no fue todo, pues a través de distintas plataformas, Warner Bros. ha liberado un nuevo spot de TV que refuerza las expectativas y nos muestra un poco más de la emocionante aventura del nuevo Caballero Oscuro.

Ni siquiera los cinéfilos escépticos de las películas de superhéroes se sienten ajenos a The Batman, es un producto que la gran mayoría quiere ver. En su edición de 2020, DC FanDome presentó un tráiler espectacular que puso de cabeza a las redes sociales, hipnotizando y dejando de lado cualquier duda sobre el nuevo Batman que se había encargado de desplazar a la encarnación de Ben Affleck en el Universo Extendido de DC. El segundo tráiler ya está aquí y ahora tenemos un nuevo spot de TV completamente espectacular.

La historia del heredero huérfano que se convierte en protector de Ciudad Gótica bajo la identidad de un murciélago enmascarado es una que fascina a generación nuevas y viejas. Sin importar cuántos Batman lleguen o se vayan, Bruce Wayne siempre será un consentido de las masas y Warner Bros. obtiene el mejor provecho con cada nueva fase dedicada al Caballero de la Noche, ¿logrará hacerse con varios cientos de millones de dólares gracias a The Batman? El nuevo tráiler y spot de TV nos hace pensar que sí.

A través de los avances recientes podemos observar interesantes acercamientos no sólo a Batman o el Comisionado Gordon, también a Gatúbela, el Acertijo o El Pingüino, personajes muy famosos del lore que le harán compañía al protagonista en esta aventura sin igual. Hace varios años nadie hubiera creído posible que Robert Pattison se convertiría en Batman; el actor de 35 años tenía un amplia base de seguidores pero también detractores, probablemente por su paso en la saga de Crepúsculo - 48%. Pero el tiempo ha pasado y Rob ya tuvo la oportunidad de brillar en otras producciones, demostrando sus habilidades frente a la cámara y ganando la confianza de los más exigentes fans de Bruce Wayne. Muy pronto nos demostrará de lo que es capaz como el héroe favorito de DC.

Los planes de Warner Bros. con los personajes de DC en pantalla grande son a menudo confusos pero no menos emocionantes. Por un lado tenemos esta nueva etapa del Universo Extendido de DC que, al parecer, tiene la intención de dejar atrás a varios personajes importantes. Aunque La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% cuenta con muchos fans en todo el mundo, el estudio no la considera canon y no tiene la intención de seguir la historia por esa línea, ¿qué pasará con el Clark Kent y el Bruce Wayne de tal universo?

Por otro lado tenemos a The Batman, cinta que destaca por su carácter independiente respecto a los hechos del DCEU, enfrascándose en su propia aventura y dejando de lado al resto de héroes DC. Algunos piensan que esta nueva historia será muy parecida a la trilogía de Christopher Nolan: un mundo donde sólo se aborda a Batman y no a otros superhéroes DC. Sólo el tiempo nos dirá el camino tomado por Warner, así como las ideas que Matt Reeves tiene para la nueva encarnación del héroe.

De acuerdo con IMDb, The Batman se estrena en cines el 4 de marzo de 2022. ¿Será capaz de arrasar con la taquilla?

