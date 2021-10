Productor de Marvel Studios revela que la empresa nunca planeó hacer trilogías

Marvel Studios se ha desarrollado como una de las empresas más ambiciosas en territorio hollywoodense. Gracias a ella tenemos las películas más taquilleras del cine de superhéroes y en camino todavía tiene muchos planes. Durante una entrevista con Nate Moore, productor de Marvel Studios, en el set de Eternals, reveló que las trilogías nunca fueron parte de los planes iniciales; en realidad todo pasó gracias al tiempo y las circunstancias.

Observar la evolución de Marvel Studios ha sido un proceso increíble y extenso. Todo inició en 2008 con Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% y poco a poco se escaló hasta nuevos niveles, logrando números espectaculares con posteriores entregas. Moore declaró que desarrollar trilogías para sus héroes fue algo que jamás pensaron en los primeros años de aventuras. Aquí las palabras dichas por el productor en enero de 2020 y que ofrecen una interesante perspectiva sobre los pasos que Kevin Feige ha dado junto a sus equipos creativos.

Incluso en la Fase 1, yo no diría que pensé: 'Oh, definitivamente vamos a hacer tres películas y luego habremos terminado'. Así que, como diría Kevin: ‘Pongamos todas las grandes ideas en esta película y luego veamos si a la gente le gusta.’ Entonces, no necesariamente tenemos una trilogía planeada, no es algo que sea imprescindible. Obviamente, esperamos que a la gente le guste la película y obviamente tenemos ideas, como fanáticos, de dónde podríamos ir, pero no hay una regla estricta y rápida de que tengamos tres de estas cosas y esta es la primera.

Cada año, Marvel Studios invierte millones de dólares en nuevas películas para el MCU, producciones de las que tiene certeza plena respecto a su éxito. La empresa siempre recupera el dinero sacrificado, siempre en busca de los mejores beneficios, colocándose en lo más alto de las listas y dejando muy atrás a los demás títulos de Hollywood, al menos en números. El fandom de Marvel Studios compra sus productos de manera casi impulsiva, asegurando el futuro y bienestar de la saga que lleva más de una década explotando a personajes de cómics.

Marvel Studios ha hecho trilogías para Iron Man, Capitán América y Thor, este último muy cercano a estrenar su esperada cuarta entrega. Además, Ant-Man y Spider-Man se encuentran en camino de unirse a la exclusiva lista, todo gracias a los estrenos de Spider-Man: Sin Camino A Casa y Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Está claro que el MCU todavía tiene muchos planes para sus personajes, en especial con los impresionantes eventos desarrollados en sus series de Disney Plus. Algo completamente espectacular se acerca.

Las películas de Marvel Studios han recaudado más de US $23 mil millones en todo el mundo, una cifra que deja muy pequeños al resto de estudios en Hollywood que aspiran a obtener los mejores beneficios. Mientras tanto, una nueva etapa está a punto de comenzar para el MCU y suponemos que las siguientes películas serán tan taquilleras como de costumbre, incluso más; vale la pena preguntarse si Disney y Marvel Studios harán algún cambio en sus paradigmas o continuarán ejerciendo prácticas que implican pagas exiguas a sus empleados.

Marvel Studios se ha sometido a las circunstancias del mundo actual junto con el resto de la industria de Hollywood. Pero sin importar los retrasos, el negocio continúa marchando y siendo próspero, tan solo esperamos que las nuevas aventuras de estos héroes, antihéroes o villanos logren sorprender a los fans rompiendo el molde que ya hemos visto una y otra vez. Tarde o temprano la monotonía terminará cayendo y es necesario que los estudios arriesguen mucho más que antes para ganar lo que desean.

