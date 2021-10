Ryan Reynolds anuncia que se retira de la actuación de manera temporal

En los últimos años Ryan Reynolds ha tenido una actividad envidiable dentro de la industria cinematográfica, desde el exitoso estreno de Deadpool - 84% su popularidad creció de manera significativa, y al mismo tiempo sus llamados. Si bien siempre es de agradecerse contar con trabajo, sobre todo en el mundo de la actuación, todos merecen hacer una pausa en algún momento. En el caso de Reynolds, parecía que no tenía intención de parar, pues pasó por Deadpool 2 - 85%, Pokémon: Detective Pikachu - 69%, Duro de cuidar 2 - 35% y recientemente Free Guy: Tomando el control - 96% de manera consecutiva.

El proyecto más reciente en el que estuvo trabajando fue Spirited, un musical basado en A Christmas Carol (también conocido como Cuento de Navidad) de Charles Dickens . Quizá el cuento con más adaptaciones televisivas y cinematográficas que siempre se hace presente en las fiestas decembrinas. Esta cinta resulta importante para la carrera de Reynolds, pues le ha hecho explorar caminos distintos a los que había tomado antes, ya que además de actuar, bailó y cantó.

La estrella interpretará a Ebenezer Scrooge, aunque aún no se sabe si tomará el mismo nombre para la cinta, y compartirá escena con uno de los gigantes de la comedia moderna: Will Ferrell, quien no sólo coprotagonizará la cinta, sino también fue parte importante para la producción sin olvidar que está involucrado el sello productor Gloria Rodríguez, hermano de su compañía Gary Rodríguez. La tarde de ayer, Reynolds anunció en su cuenta de Instagram que el rodaje ya había terminado, y es el momento perfecto para tomarse un año sabático.

Esto es un final para mí en Spirited. No estoy seguro de haber estado listo para decir que sí a una película tan desafiante incluso hace tres años. Cantar, bailar y jugar en el arenero con Will Ferrell hizo realidad muchos sueños. Y esta es mi segunda película con la gran @octaviaspencer... [Es el] momento perfecto para un pequeño año sabático de la realización de películas. Me perderé cada segundo trabajando con este grupo de creadores y artistas con un talento obsceno. En estos días, la amabilidad importa tanto como el talento. He tenido la suerte de trabajar con personas que están a la altura de ambos.

Como era de esperarse, este anuncio dio mucho de qué hablar entre los comentarios; si bien, algunos lo felicitaron por hacer esta pausa en el cine, otros, como Octavia Spencer, agradecieron poder trabajar con él como actor y productor asegurando que esto es algo que él merece. Por su puesto, no debieron faltar quienes se preocuparon por el tiempo que podría durar su descanso, así que esta mañana compartió en sus historias una definición de “Año Sabático” en donde se dice que no necesariamente debe durar un año, sino que pueden ser incluso entre dos o seis meses.

En la misma historia el actor escribió que este descanso se lo dedicará a su familia. Esto deja claro que al menos Deadpool 3 no estará lista pronto, aunque ya hay varios avances en la pre-producción, quizá aún falta mucho para que Ryan vuelva a usar el traje en un set. Pero los fans no tienen de qué preocuparse; a pesar de que el intérprete esté alejado de los estudios, ya tiene varios proyectos hechos que están cerca de estrenarse, como lo es Alerta Roja, en donde comparte escena con Dwayne Johnson y Gal Gadot que se estrenará en Netflix el mes de noviembre, mientras The Adam Project llegará a la misma plataforma el próximo año.

Quizá para los espectadores el tiempo pase volando, y mientras llegan a la pantalla las siguientes películas, incluyendo Spirited, en cualquier momento Reynolds ya podría estar de regreso. Hay que recordar que aún tiene otros proyectos en puerta que seguro lo estarán esperando, como el debut de Deadpool en el MCU y una posible secuela de Free Guy.