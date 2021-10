Zack Snyder dice que el nuevo tráiler de The Batman es increíble y Matt Reeves le responde

La segunda edición del evento DC FanDome terminó y trajo consigo grandes sorpresas. Los fans de DC Comics tuvieron avances de películas muy esperadas como Black Adam, The Flash y The Batman . Esta última es la que ha generado más altas expectativas, ya que el director Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%) cuenta con excelentes películas en su filmografía, y varios han comentado que esta versión del superhéroe es muy original.

Además de cientos de reacciones de fans en redes sociales, Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) expresó su opinión sobre el nuevo tráiler de The Batman y felicitó a Reeves diciéndole que es increíble el avance. Como todos saben, Snyder estuvo a cargo de tres películas del universo cinematográfico de DC, también conocido como DC Extended Universe (DCEU), pero The Batman es un reboot que no tiene ninguna relación con sus cintas:

Matt Reeves, esto es increíble.

Reeves le respondió lo siguiente a Snyder:

Wow, muchas gracias, hombre ... eso significa mucho para mí.

Wow, thanks so much, man… that means a lot to me. @ZackSnyder https://t.co/jEtmMfob1q — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 16, 2021

Algunos fanáticos sienten una rivalidad entre los que prefieren el SnyderVerse (el universo cinematográfico que Snyder plasmó en sus tres películas del DCEU) y los nuevos proyectos de DC, pero todo indica que los directores no lo ven de esa manera. Snyder ya había dado una opinión positiva sobre el hecho de que Matt Reeves estuviera a cargo de The Batman, y a mediados de 2020 en una entrevista con Grace Randolph dijo:

Mira lo que Matt [Reeves] está haciendo con Batman, y por cierto, estoy super emocionado por ello. Creo que es un sorprendente cineasta y creo que va a ser grandioso, y Robert [Pattinson] es genial.

Como suele ocurrir cada vez que se anuncia a un nuevo actor para interpretar a Batman, hubo algunos que se quejaron de que Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%) fuera el elegido, pero los primeros dos tráilers han hecho cambiar de opinión a muchos que no estaban felices con el casting. El primer tráiler fue lanzado en la primera edición de DC FanDome, el año pasado, y en esa ocasión Snyder también tuvo una opinión muy favorable, estas fueron sus palabras para el podcast Reel in Motion:

De hecho, le envié un mensaje de texto a Matt [Reeves] después y le dije: '¡Qué carajo! ¡Esto es genial! Me encantó’. Pensé que era genial. Pensé que era la dirección correcta y todo al respecto. En cuanto a ser fanático, es el tipo de película que quiero ver, así que me sentí como [dos pulgares arriba].

The Batman llegará a los cines en marzo de 2022, y se espera que Matt Reeves continúe con una trilogía, aunque dependerá del éxito que tenga en taquilla. En cuanto al SnyderVerse, la única declaración oficial al respecto fue que ya no se harían más películas de ese universo, eso fue lo que dijo la CEO de Warner Bros., Ann Sarnoff, poco después del lanzamiento de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Los fans hicieron tendencia el hashtag #RestoreTheSnyderVerse hoy durante la DC FanDome, pero seguimos sin tener una respuesta por parte del estudio además de la que dio Sarnoff hace meses.

