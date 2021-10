DC FanDome: confirman que Superman ya no peleará por el "American Way", ¿dejará de ser un símbolo estadounidense?

Superman es posiblemente el superhéroe más famoso de todos los tiempos, uno cuyos orígenes se remontan a finales de la década de 1930. El eslogan de Superman se pronunció por primera vez durante la serie de radio The Adventures of Superman, sin embargo, ha evolucionado con el tiempo (vía Comic Book). Originalmente, el programa de radio llamó a Clark Kent un reportero de modales apacibles, que libra sus batallas “por la verdad, la justicia y el estilo estadounidense"; es claro que el superhéroe de la capa roja siempre ha sido un ícono estadounidense.

Superman fue visto originalmente como un héroe algo patriótico, ya que su creación coincidió con cuando Estados Unidos luchó en la Segunda Guerra Mundial. Aunque siempre ha representado muchas cosas, e incluso se ha mencionado que el símbolo que está en su pecho tiene que ver con la esperanza, este eslogan enfatizaba que el héroe alienígena representaba lo mejor del estilo estadounidense, que, con el tiempo, se ha convertido en una parte cada vez menos importante de la identidad del personaje porque se ha vuelto más global, y además porque la situación actual ha hecho que muchos cambien de opinión.

Inicialmente, esta frase había sido modificada por “verdad, tolerancia y justicia” en el cómic Batman/Superman #16 que salió a la venta en marzo de este año, donde se realiza un claro homenaje a los primeros días del Hombre de Acero. El cómic vuelve a contar el origen de Superman, mostrando cómo se convirtió en el héroe que los fanáticos conocen hoy. El comienzo de la historia muestra su llegada a la Tierra y cómo se convierte en un defensor del pueblo y de "la verdad, la tolerancia y la justicia”.

Sin embargo, esto ha vuelto a cambiar recientemente. Durante el evento DC FanDome de este sábado se acaba de revelar el nuevo eslogan del superhéroe, el cual podría ser definitivo esta vez. El ilustrador Jim Lee tuvo una aparición especial donde habló sobre el nuevo enfoque que tendrá de ahora en adelante, el cual además es mucho más inclusivo y tiene ese sentido de alcance global, puesto que el héroe goza del mismo nivel de popularidad en muchos países.

El “estilo americano” sigue sin hacer su regreso al eslogan, el cual ha sido actualizado con “un mejor mañana”. De esta forma, la frase completa queda como “verdad, justicia y un mejor mañana”, y teniendo en cuenta cómo está el mundo no debería ser una sorpresa que el superhéroe que representa la esperanza, tanto dentro de los cómics como fuera de ellos, esté poniendo un mayor énfasis en la idea de un mejor mañana.

Superman ha abordado la justicia social y temas cargados de política desde sus inicios, razón por la cual el superhéroe se ha mantenido tan vigente durante todo este tiempo, pero recientemente DC ha estado tratando de ir incluso más allá recordando a sus fans que él siempre ha sido más que solo el estilo americano y por eso es que su enfoque es ahora más global, porque en honor a lo que siempre ha hecho el superhéroe, su intención es la de proteger a todos.

La editorial tiene planes más grandes para todo lo relacionado con Superman, y hace poco confirmó que su hijo Jon Kent, quien también es Superman, es bisexual y mantendrá una relación con un reportero en la serie de cómics Superman: Son of Kal-El, con la revelación teniendo lugar específicamente en el quinto número, como parte de la iniciativa de DC de continuar haciendo historias es las que todos sus lectores puedan encontrarse a sí mismos y verse representados de la mejor manera posible.

