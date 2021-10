Halloween Kills: La noche aún no termina domina la taquilla en su fin de semana de estreno

Es posible que Sin tiempo para morir no haya batido récords el fin de semana pasado, pero la taquilla general del fin de semana sí lo hizo al ser la primera vez desde que comenzó la pandemia que tuvimos dos fines de semana seguidos con un total bruto superior a US$100 millones. Este fin de semana podríamos ver que eso suceda por tercera semana consecutiva porque Michael Myers ya tocó la puerta con el lanzamiento de Halloween Kills: La noche aún no termina - 63%, la reciente entrada de la larga franquicia slasher que no puede llegar en mejor momento que el Halloween de un año que en general ha sido mejor que el anterior en muchos sentidos.

Pero el famoso asesino enmascarado no está solo, porque el cineasta Ridley Scott marca su regreso a la pantalla grande con El Último Duelo - 86%, una producción distribuida por 20th Century Studios, lo que significa que Universal Pictures tendrá algo de competencia y que el público podrá ver dos películas de las que la crítica ha estado hablando muy bien. Si bien es cierto que vimos interesantes recaudaciones, pero no ganancias, de películas individuales durante el verano, finalmente estamos comenzando a ver una lista constante de películas a las que el público está asistiendo y números sólidos en general.

La película protagonizada Jamie Lee Curtis en el papel de Laurie Strode, a quien vimos por primera vez en la película de 1978 como una niñera que huye del asesino, se está llevando todas las miradas desde su estreno en Estados Unidos este viernes. Arrancó su paso por taquilla en las funciones de pre-estreno del día jueves con US$4.85 millones y según CNN se espera que en su primer fin de semana obtenga entre US$35 millones a US$40 millones, lo que podría confirmarse pronto puesto que The Wrap confirma que su total del día viernes fue de US$22.8 millones y se proyectó en más de 3,500 salas de cine.

Esta secuela de Halloween - 92%, de 2018, ha recaudado un 35% menos en su primer día que lo que hizo el título que se estrenó hace 3 años y hay varios factores a tomar en cuenta. Lo cierto es que el “reinicio”, que en realidad es una secuela directa del clásico, fue muy bien recibido por el público y la crítica, así que ese es uno de los factores que no hay que considerar. Lo que sí debemos tomar en cuenta es la pandemia, puesto que aún hay mucha gente que no va al cine con la misma frecuencia que antes, y el streaming.

Halloween Kills se estrenó de forma simultánea en Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que tiene todo el contenido de NBC y Universal. Lo curioso es que la película al parecer lo hará bastante bien a pesar de estrenarse en este otro medio según lo que indican los reportes. De hecho, el slasher parece ser lo único que una parte del público tiene en consideración cuando se trata de ir al cine, porque El Último Duelo está siendo una víctima más de Michael Myers.

Las proyecciones de los especialistas le daban a la película de Ridley Scott de US$7 millones a US$10 millones en su llegada a los cines, pero podría llegar únicamente a recaudar US$4.5 millones en su primer fin de semana con algo de suerte. De sus funciones de pre-estreno apenas recaudó US$350 mil y un total de US$1.8 millones el día viernes. A pesar de las buenas críticas, que no dejan de hacer énfasis en la buena forma en la que está Scott, parece que esta película de época no es lo que interesa al público en estos momentos.

Después de Halloween Kills habrá una secuela que será la “última” según lo que han dicho sus productores, y es probable que el director David Gordon Green también esté de regreso si juzgamos por el hecho de que ha sido la persona detrás de las dos entregas modernas. De cualquier forma, el estreno de esta película de horror es algo que hay que seguir de cerca para saber qué tanto está cambiando el comportamiento del público durante la pandemia.

