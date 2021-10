El Juego del Calamar spoileó las muertes de sus protagonistas desde los primeros capítulos

El juego del calamar - 100% sorprendió a Netflix y al mundo convirtiéndose en la serie más exitosa de la plataforma, logrando obtener el lanzamiento número uno en la historia de la empresa. Los detalles agregados por el guionista y director, Dong-hyuk Hwang, son minuciosos e interesantes, pero tal vez los espectadores no notaron algunas cosas por adelantado. Una popular usuario de TikTok revela que la misma serie spoilea las muertes de algunos de los protagonistas en los capítulos iniciales. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

No te pierdas: El Juego del Calamar: Escuelas piden prohibir la serie porque los niños están imitando sus competencias

El hit surcoreano de Netflix llegó de forma silenciosa el pasado 17 de septiembre y pronto se transformó en lo más visto de 94 países, venciendo a otras producciones de alto calibre como Sex Education - 100% o La Casa de Papel - 70%. Todo el mundo comenzó a hablar sobre El juego del calamar e incluso a imitar las dinámicas; los memes y las conversaciones se hicieron abundantes, incrementando todavía más los números de reproducción en la plataforma. Squid Game tiene la corona máxima y no hay en el panorama otro título que pueda vencerle, por el momento.

Dana Wang, usuario de TikTok, compartió material en el que revela detalles sobre las muertes de los protagonistas mucho antes de que ocurran en los capítulos finales, concediendo a los personajes cierres circulares y en algunos casos crueles. Obviamente hablaremos de spoilers a continuación, si no has visto la serie te recomendamos no continuar con la lectura.

Te invitamos a leer: El Juego del Calamar es usada por Corea del Norte como propaganda contra Corea del Sur

Jang Deok-su, el criminal que fue traicionado por su colega en un puente y escapando al saltar al agua, muere al caer por el puente de cristal; Kang Sae-byeok, amenaza a un hombre con una navaja y le exige cumplir su trato de llevarla a China, y luego muere por culpa de Sang-Woo, quien le clava un cuchillo en el cuello; Ali, que antes de volver al juego le quita dinero a su jefe y escapa, es engañado por Sang-Woo, quien le quita la bolsa y lo deja; y luego está el propio Sang-Woo traicionero, personaje que iba a cometer suicidio en una bañera para después perder el juego del calamar, quitándose la vida vida bajo la lluvia.

Squid Game es un ejemplo de que la industria de entretenimiento surcoreana es capaz de entregar productos de calidad que pueden superar a los hechos en Hollywood. En aquel país el público está encantado y la serie no deja de ser motivo de orgullo; por fuera también ocurre lo mismo, hecho que impulsa la ola hallyu hasta niveles nunca antes vistos. Por supuesto que el público ya está esperando una segunda temporada, sin embargo, el director no se siente muy seguro por el momento; para The Hollywood Reporter, Hwang habló recientemente sobre sus dudas:

Hay una presión enorme sobre mi con una audiencia tan grande esperando una segunda temporada. Es por toda esa presión que no me he decidido sobre si debería o no hacer una segunda temporada. Pero si lo ves de forma positiva, [...] podría tomar ideas de fans de todo el mundo para la siguiente temporada.

Netflix no ha ordenado la segunda temporada de El juego del calamar, primero debe tener la certeza de que Hwang regresará con un guión tan ambicioso como el de los capítulos anteriores; tan sólo esperamos que no le tome más de diez años desarrollarlo y recibir autorización. En estos momentos el guionista está disfrutando de las mieles del éxito y seguramente lo veremos en el futuro con más proyectos y tal vez la historia de Frontman, el personaje que todo mundo quiere conocer más a fondo. Espera por más noticias sobre Squid Game aquí en Tomatazos.

También puede interesarte: El Juego del Calamar se convierte en el lanzamiento más exitoso en toda la historia de Netflix