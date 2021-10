El juego del calamar: creador de la serie está indeciso sobre una segunda temporada

Si se quedaron con muchas dudas o preguntas al terminar El juego del calamar - 100%, no es su culpa. Mucho sobre el mundo que presenta la serie fue deliberadamente dejado de lado por el creador del programa y, aunque él mismo admite que le gustaría explorar más a ciertos personajes, explica que la gran presión que hay, resultado de lo popular que acabó siendo, le provoca dudas sobre si debiera seguir adelante con una segunda temporada.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Dong-hyuk Hwang, creador de El juego del calamar, dice que aunque la serie termina en un final abierto, y ya ha pensado en algunos temas que le gustaría visitar de nuevo, duda de hacer una segunda entrega debido a que ahora hay mucha presión para ella ya que ha resultado ser uno de los mayores éxitos a nivel mundial de la plataforma y la popularidad no siempre ayuda:

Tienes razón, hay una presión enorme sobre mi con una audiencia tan grande esperando una segunda temporada. Es por toda esa presión que no me he decidido sobre si debería o no hacer una segunda temporada. Pero si lo ves de forma positiva, porque muchas personas han amado la primera y esperan cosas buenas , y hay muchas que ofrecen su opinión sobre hacia dónde debería ir, podría tomar ideas de fans de todo el mundo para la siguiente temporada.

Así que ahí lo tienen, si quieren ver qué pasó después de que Gi-hun le dio la espalda a ese avión, puede que lo lleguemos a descubrir. La presión sobre continuar o no no es nada nuevo en la industria. Siempre que alguien en ella da con un éxito, los ejecutivos son prontos en esperar nuevas formas de capitalizar en la respuesta favorable del público y con lo hambrientas que están por títulos las plataformas no es de extrañar que quieran empujar al director coreano a seguir con el show.

En esa misma entrevista, Hwang reveló que algunas de las ideas que tiene para seguir con la historia no son necesariamente sobre el protagonista, quien resulta ganador del enorme premio monetario. Sino que le gustaría saber más sobre el líder de los soldados que básicamente organiza y ejecuta las operaciones del juego. En realidad, se reveló muy poco sobre él en los episodios originales.

La tarea de una segunda temporada de El juego del calamar - 100% también es algo a considerar. Esto ya que el creador de la serie fue también el guionista y director de los nueve episodios, algo que no sucede con frecuencia en la industria, en donde un show cuenta con alguien que lo coordina, un grupo de escritores y otro de directores que se reparten el titánico trabajo. Aunque algo nos dice que si pidiera un mayor presupuesto para sacudirse algunas responsabilidades podría conseguirlo sin problemas.

En caso de que todavía no la vean, El juego del calamar es una serie sobre un grupo de individuos que deciden arriesgarse la vida en una serie de juegos infantiles a cambio de un premio millonario. El show es el lanzamiento más exitoso de Netflix con 111 millones de cuentas que ya han reproducido el programa en la plataforma. ¿Creen que hay tela para una segunda temporada? Sólo el tiempo dirá si Hwang se anima o no a continuar con el relato.

