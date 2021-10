Timothée Chalamet canta en el set de Wonka

Timothée Chalamet es uno de los actores del momento. Su edad no ha sido un obstáculo para formar parte de proyectos interesantes desarrollados por grandes directores como Luca Guadagnino, Greta Gerwig, Wes Anderson, Woody Allen o más recientemente Denis Villeneuve con Duna - 80%, donde da vida al protagonista Paul Atreides. Tanto el público como la industria están encantados con la presencia del actor, así que seguiremos viendo mucho de él en los próximos años. La mejor prueba es que no hace mucho se dio a conocer que él sería el protagonista de Wonka, precuela del famoso chocolatero que acaba de publicar su primera imagen oficial.

La película de Wonka espera estrenarse en marzo de 2023 y por ahora está en plena filmación. El proyecto es dirigido por Paul King, más conocido por Paddington - 98%, Paddington 2 - 100% y la serie Space Force - 47%, y quien también trabajó en el guión junto a Simon Rich y Simon Farnaby . Aunque todavía se mantiene en secreto buena parte de la historia y del resto de los personajes, se sabe que la precuela mostrará a un joven Willy Wonka viajando por el mundo y encontrándose con los famosos Oompa-Loompas, quienes se convierten en un pilar importante para su fábrica.

Los rumores indican que Olivia Colman, más conocida por La Favorita - 100%, podría ser la villana principal. En las novelas originales de Roald Dahl , los Oompa-Loompas vienen de un país llamado Loompalandia donde por desgracia no hay mucho chocolate. Cuando Wonka descubre que ellos añoran granos de cacao los domestica y se los lleva para que trabajen con él a cambio de su comida favorita. Algunas teorías indican que Colman podría ser una tirana que tiene bajo su control a los Oompa-Loompas y que Wonka se presentará como un agente de revolución que los salvará.

Lo que sí se confirmó hace poco es que Wonka será un musical. La precuela no tomará las canciones del musical dirigido por Sam Mendes, sino que contará con canciones originales que Timothée Chalamet ya se está preparando para grabar. De hecho, acaba de filtrarse una escena donde se puede escuchar al actor. La cuenta oficial de ARTSARTSARTS (vía Discussing Film) publicó en Twitter un video de la filmación:

Timothée Chalamet canta en un nuevo video desde el set de Wonka.

Timothée Chalamet sings in a new set video from ‘WONKA’.



(Credit: @_ARTSARTSARTS) pic.twitter.com/kmgQMAFD8S — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 12, 2021

Aunque algunos creen que es algo raro que Chalamet cante en esta ocasión, lo cierto es que el actor sí tiene experiencia en ese ámbito. Durante sus años escolares interpretó a Emcee en Cabaret y a Oscar Lindquist en Sweet Charity, y a pesar de que en Hollywood no hemos visto esta faceta, Wonka será la perfecta ocasión. Por supuesto, eso no significa que no sea un reto para el actor, quien en una reciente entrevista con Time reveló que se sentía algo intimidado de grabar en el famoso estudio de Abbey Road:

Me sentí fuera de mi liga. Como si estuviera profanando la historia.

En la misma entrevista, Timothée Chalamet también explicó que la historia y las canciones tendrán un contexto positivo sobre aceptarte a ti mismo en todos sentidos:

No extrae las emociones más oscuras de la vida.

Es una celebración sobre no ser el centro de todo y de estar bien con las partes más extrañas de uno mismo que no encajan del todo.

Wonka también contará con la participación de Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins y Simon Farnaby, quien también trabajó el guión. La idea de esta precuela es comenzar un nuevo universo cinematográfico enfocado en las obras de Roald Dahl. Si todo sale bien, es muy posible que además de otras aventuras de juventud, también veamos nuevas adaptaciones de Charlie y la Fábrica de Chocolates y Charlie y Gran Ascensor de Cristal. Por ahora no se sabe si este universo conectará con la nueva versión de Las brujas - 45% que protagonizó Anne Hathaway o si seguirá una línea totalmente distinta.

